Тапочки, принтер, и кухонный комбайн: что намародерили в Украине оккупанты

Российские военные, напавшие на украинскую землю, откровенно занимаются террором местного населения и мародерствуют. Так в одном из вражеских танков нашли целую гору украденного, однако благодаря ВСУ далеко мародеры не уехали.

О том, что они обнаружили в подбитом танке Т-72Б, рассказали в бригаде имени Черных Запорожцев. Украинские защитники отметили, что от экипажа мало что осталось.

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То, что осталось, бегает по полям – украинские военные

То, что осталось случайно живым – пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей,

– написали в 72 ОМБр.

Россияне оставили в военной технике то, чем нажились в украинских домах и магазинах. Намародерили довольно странный и непонятный набор: сахар, домашние тапочки, толстые носки, принтер, который уже был в употреблении, и кухонный комбайн.

Смотрите фото того, что осталось от оккупантов:

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Посмотрите еще видео, как ВСУ разбивают вражескую технику:

Текст сообщения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев:

От экипажей этого танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что осталось случайно живым - пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей.

Тапочки, сахар, принтер, и кухонный комбайн.

Что в голове этих животных?

Убийцы и мародеры.