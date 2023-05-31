Во время президентской гонки 2020 года американка Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии. Теперь она просит у Кремля предоставить ей российское гражданство.

Американка появилась на пресс-конференции в Москве вместе с осужденной США шпионкой Марией Бутиной, которая сейчас является депутатом российского парламента. Тара Рид утверждала российским пропагандистам, что бежала из США из-за угроз смертью.

Что известно о скандале с Тарой Рид

Во время выступления в России Рид назвали "писательницей и публицисткой". Сама она сразу же стала жаловаться, что в Штатах не чувствовала себя в безопасности.

"Я просто не хотела идти домой и оказаться в камере или быть убитой, что, по сути, являлось моими двумя вариантами", – заявила она.

Тара Рид обвинила Байдена в сексуальном насилии, которое он якобы совершил в 1993 году, прямо в разгар президентской гонки 2020 года. Она утверждала, что во время ее работы в Сенате он толкнул ее к стене и напал. Сам Байден не раз опровергал эти обвинения.

Во время пресс-конференции Рид несколько раз подчеркивала, как ей нравится в Москве, и извинилась перед россиянами от имени американцев.

Мои российские братья и сестры, я сейчас сожалею, что американские элиты выбирают такую агрессивную позицию. Просто знайте, что большинство американских граждан действительно хотят быть друзьями и надеются, что мы сможем снова обрести единство,

– цинично заявила она.

Российская шпионка Бутина пообещала обсудить возможность оформить Рид российский паспорт и сообщила, что будет просить Путина о том, чтобы он "скорее отследил ее запрос на гражданство".

Между тем, на оккупированных территориях украинцев заставляют брать российские паспорта