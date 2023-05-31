Американка, обвинившая Байдена в сексуальном насилии, сбежала в Москву
Источник:The Guardian
Во время президентской гонки 2020 года американка Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии. Теперь она просит у Кремля предоставить ей российское гражданство.
Американка появилась на пресс-конференции в Москве вместе с осужденной США шпионкой Марией Бутиной, которая сейчас является депутатом российского парламента. Тара Рид утверждала российским пропагандистам, что бежала из США из-за угроз смертью.
Что известно о скандале с Тарой Рид
Во время выступления в России Рид назвали "писательницей и публицисткой". Сама она сразу же стала жаловаться, что в Штатах не чувствовала себя в безопасности.
"Я просто не хотела идти домой и оказаться в камере или быть убитой, что, по сути, являлось моими двумя вариантами", – заявила она.Обратите внимание! Тара Рид обвинила Байдена в сексуальном насилии, которое он якобы совершил в 1993 году, прямо в разгар президентской гонки 2020 года. Она утверждала, что во время ее работы в Сенате он толкнул ее к стене и напал. Сам Байден не раз опровергал эти обвинения.
Во время пресс-конференции Рид несколько раз подчеркивала, как ей нравится в Москве, и извинилась перед россиянами от имени американцев.
Мои российские братья и сестры, я сейчас сожалею, что американские элиты выбирают такую агрессивную позицию. Просто знайте, что большинство американских граждан действительно хотят быть друзьями и надеются, что мы сможем снова обрести единство,
– цинично заявила она.
Российская шпионка Бутина пообещала обсудить возможность оформить Рид российский паспорт и сообщила, что будет просить Путина о том, чтобы он "скорее отследил ее запрос на гражданство".
Между тем, на оккупированных территориях украинцев заставляют брать российские паспорта
- С начала войны 2014 года только в оккупированном Крыму Россия преимущественно принудительно паспортизировала более 2 миллионов украинцев. Получить российский паспорт пришлось также около 500 тысячам жителей оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.
- Если украинцы отказываются оформлять российское гражданство, у них отбирают жилье и просто выбрасывают на улицу. О преступлениях окупантов недавно рассказали в Генштабе.
- В Луганской области работников бюджетных учреждений оккупанты угрожают оставить без зарплат, если они не согласятся взять гражданство страны-агрессорки.