Американка з'явилася на пресконференції у Москві разом із засудженою США шпигункою Марією Бутіною, яка зараз є депутаткою російського парламенту. Тара Рід стверджувала російським пропагандистам, що втекла зі США через погрози смертю.

Що відомо про скандал з Тарою Рід

Під час виступу у Росії Рід назвали "письменницею та публіцисткою". Сама вона відразу ж почала бідкатися, що в Штатах не відчувала себе у безпеці.

"Я просто не хотіла йти додому і опинитися в камері або бути вбитою, що, по суті, є моїми двома варіантами", – заявила вона.

Зверніть увагу! Тара Рід звинуватила Байдена у сексуальному насильстві, яке він начебто вчинив 1993 року, прямо у розпал президентських перегонів 2020 року. Вона стверджувала, що під час її роботи у Сенаті він штовхнув її до стіни і напав. Сам Байден неодноразово спростовував ці звинувачення.

Під час пресконференції Рід кілька разів наголошувала на тому, як їй подобається у Москві, та вибачилася перед росіянами від імені американців.

Мої російські брати і сестри, я зараз шкодую, що американські еліти обирають таку агресивну позицію. Просто знайте, що більшість американських громадян дійсно хочуть бути друзями і сподіваються, що ми зможемо знову мати єдність,

– цинічно заявила вона.

Російська ж шпигунка Бутіна пообіцяла обговорити можливість оформити Рід російський паспорт та повідомила, що прохатиме Путіна про те, щоб він "швидше відстежив її запит на громадянство".

Тим часом на окупованих територіях українців змушують брати російські паспорти