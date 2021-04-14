Изменит "правила игры" для Восточной Европы, – Таран о военном присутствии России в Беларуси
Андрей Таран предупредил об опасности постоянного военного присутствия России в Беларуси. Он подчеркнул, что это может изменить "правила игры" для всей Восточной Европы.
Источник:24 канал
Евросоюзу надо обращать внимание на развитие ситуации в Беларуси. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил во время своего выступления в подкомитете Европарламента по обороне.
Кстати Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, – Минобороны
Предупреждение Тарана
По словам министра, это развитие может привести к постоянному военному присутствию России на территории Беларуси.
Если это случится, это будет изменением "правил игры" не только для Украины, но и для всей Восточной Европы, особенно в сочетании с российскими военными группировкам в Калининградской области,
– подчеркнул Таран.
Что еще сказал Таран во время выступления
- Чиновник рассказал европарламентариям о 4 возможных целях России и предупредил, что агрессор может напасть из Крыма.
- Также министр отметил, что агрессивные действия России в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути.
Что этому предшествовало
- Россия активно стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле уверяют, что готовятся к российско-белорусским учениям "Запад-2021".
- В офисе Президента подчеркнули, что масштабные учения России и Беларуси носят агрессивный характер. Они несут угрозу не только Украине, но и евроатлантической безопасности.
- Кстати, в США не связывают стягивание войск с учениями, ведь они запланированы аж на сентябрь. Зато технику Россия свозит в апреле.
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