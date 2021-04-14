Андрей Таран предупредил об опасности постоянного военного присутствия России в Беларуси. Он подчеркнул, что это может изменить "правила игры" для всей Восточной Европы.

Евросоюзу надо обращать внимание на развитие ситуации в Беларуси. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил во время своего выступления в подкомитете Европарламента по обороне.

Кстати Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, – Минобороны

Предупреждение Тарана

По словам министра, это развитие может привести к постоянному военному присутствию России на территории Беларуси.

Если это случится, это будет изменением "правил игры" не только для Украины, но и для всей Восточной Европы, особенно в сочетании с российскими военными группировкам в Калининградской области,

– подчеркнул Таран.

Что еще сказал Таран во время выступления

Чиновник рассказал европарламентариям о 4 возможных целях России и предупредил, что агрессор может напасть из Крыма.

Также министр отметил, что агрессивные действия России в Черном и Азовском морях блокируют важные торговые пути.

Что этому предшествовало