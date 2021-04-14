Андрій Таран попередив про небезпеку постійної військової присутності Росії в Білорусі. Він наголосив, що це може змінити "правила гри" для всієї Східної Європи.

Євросоюзу треба звертати увагу на розвиток ситуації в Білорусі. Про це міністр оборони Андрій Таран заявив під час свого виступу в підкомітеті Європарламенту по обороні.

До речі Росія може напасти на Україну зі сторони Криму, – Міноборони

Попередження Тарана

За словами міністра, цей розвиток може призвести до постійної військової присутності Росії на території Білорусі.

Якщо це трапиться, це буде зміною "правил гри" не лише для України, але для всієї Східної Європи, особливо у поєднанні із російським військовим угрупованням у Калінінградській області,

– наголосив Таран.

Що ще сказав Таран під час виступу

Урядовець розповів європарламентарям про 4 можливі цілі Росії та попередив, що агресор може напасти з Криму.

Також міністр наголосив, що агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях блокують важливі торговельні шляхи.

Що цьому передувало