Андрей Таран 14 апреля выступит на заседании Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Он обсудит с Евросоюзом российское обострение у границ Украины.

Детали выступления Тарана

Выступление министра обороны запланировано на 15:15 – 16:15. Оно состоится в подкомитете по вопросам безопасности и обороны в режиме видеоконференции.

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Обмен мнениями с Андреем Тараном, министром обороны Украины о безопасности и оборонного сотрудничества между Украиной и ЕС,

– говорится в сообщении.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал консультации с НАТО. 13 апреля он встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На заседании Комиссии Украина – НАТО все государства-члены альянса выразили поддержку Украине.

Что нужно знать об обострении на Донбассе

Россия уже несколько дней стягивает свои войска по 3 направлениям: к границе Украины, на временно оккупированный Крым и Донбасс.

В Москве говорят, что перебрасывают армию из-за якобы угрозы НАТО. Ранее россияне объясняли, что проводят "боевые учения".

Международное сообщество уже выразило обеспокоенность ситуацией у границ Украины. Президент США Джо Байден пообещал Киеву поддержку в случае эскалации. Кроме того, он по телефону призвал главу России Владимира Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной.

По словам вице-министра Алексея Резникова, стягиванием своих войск Россия пытается отвлечь внимание своего населения от внутренних к внешним проблемам. Это связано с предстоящими выборами в Госдуму.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу