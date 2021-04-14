Таран виступить на засіданні Європарламенту
Андрій Таран 14 квітня виступить на засіданні Європейського парламенту щодо питань безпеки та оборони. Він обговорить з Євросоюзом російське загострення біля кордонів України.
Джерело:Європарламент
Деталі виступу Тарана
Виступ міністра оборони запланований на 15:15 – 16:15. Він відбудеться у підкомітеті з питань безпеки та оборони у режимі відеоконференції.
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Обмін думками з Андрієм Тараном, міністром оборони України, щодо безпеки та оборонного співробітництва між Україною та ЄС,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював консультації з НАТО. 13 квітня він зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На засіданні Комісії Україна – НАТО всі держави-члени Альянсу висловили підтримку України.
Що потрібно знати про загострення на Донбасі
- Росія вже кілька днів стягує свої війська за 3 напрямками: до кордону України, на тимчасово окупований Крим та Донбас.
- У Москві кажуть, що перекидають армію через нібито загрозу НАТО. Раніше росіяни пояснювали, що проводять "бойові навчання".
- Міжнародна спільнота вже висловила стурбованість ситуацією біля кордонів України. Президент США Джо Байден пообіцяв Києву підтримку у разі ескалації. Крім того, він телефоном закликав главу Росії Володимира Путіна знизити напруженість у відносинах з Україною.
- За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, стягуванням своїх військ Росія намагається відвернути увагу свого населення від внутрішніх до зовнішніх проблем. Це пов'язано з майбутніми виборами до Держдуми.
Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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