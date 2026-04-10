Без отца осталась 4-месячная дочь: на войне погиб Тарас Борщ

На фронте российско-украинской войны положил свою жизнь Тарас Борщ. Защитнику было всего 27 лет.

Трагическую весть сообщили на странице Львовского национального университета имени Ивана Франко. Именно там Тарас провел свои студенческие годы.

Что известно о бойце?

Тарас Борщ родился 24 декабря 1998 года. Он учился на географическом факультете ЛНУ.

Еще с первых дней полномасштабной войны Тарас взял оружие в руки и стал на защиту Украины. В армию он присоединился 8 апреля 2022 года.

Молодой человек был командиром отделения светотехнического обеспечения батальона связи и радиотехнического обеспечения одной из воинских частей.

Однако его жизнь оборвалась 4 апреля 2026 года. Собратья вспоминают Тараса как доброго и храброго человека. Командиры отмечают его ответственность при выполнении задач и мастерство в работе с различными типами вооружений.

Тарас был ранен и проходил реабилитацию, и несмотря на все, он возвращался в строй. У военного остались жена и 4-месячная дочь.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная честь и слава Герою!

К слову, потери родных становятся болезненным ударом для семьи погибших.

Масштабы этого удара были настолько большими, что у Яны опускались руки после длительных поисков останков отца. Она с болью вспоминает тот страшный период.

