Будет ли Россия наступать на Днепр, Запорожье и Харьков: Чмут рассказал о тактике россиян

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут проанализировал возможности россиян захватить крупные украинские города. В частности, такие как Херсон, Запорожье, Днепр и Харьков.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для УП. По словам Тараса Чмута, в настоящее время у врага нет достаточного потенциала для реализации таких планов, однако их действия направлены на то, чтобы сделать эти города непригодными для жизни.

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Херсон: речной десант и террор мирного населения

Чмут отметил, что Херсон имеет стратегически важную водную преграду – реку Днепр. Он отметил, что последние месяцы враг активно рассматривает возможность речного десанта.

Для россиян это может быть успешной операцией, потому что она будет сковывать огромный ресурс Вооруженных Сил, которого и так не хватает. А потери, которые они понесут, для них абсолютно приемлемы,

– объяснил он.

Россияне пытаются сделать город мертвым, уничтожая инфраструктуру, транспорт, медицинские службы и применяя дроны-камикадзе против мирного населения. А потеря островов на Днепре, по словам Чмута, позволяет оккупантам запускать FPV-дроны прямо в город.

Запорожье: под огнем, но без прорыва

По Запорожью, Чмут заметил, что город находится под постоянным обстрелом.

Россияне пытаются двигаться в сторону города, но это не главное направление их атак. Они лишь стремятся истощить население и сделать город безлюдным,

– отметил он.

Днепр и Харьков: меньшая угроза, но та же тактика

Днепр и Харьков, по его словам, имеют немного лучшую ситуацию благодаря большему расстоянию от линии фронта. Однако и здесь враг применяет аналогичную тактику – обстрелы, разрушающие инфраструктуру и создают условия для массовой эвакуации гражданских.

