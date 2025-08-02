Трагедия на реке Стрый: работник ГСЧС погиб во время спасения своей семьи
- На Львовщине погиб 42-летний Тарас Луцив, начальник горного поисково-спасательного отделения в Дрогобыче.
- Луцив помог жене и двум детям выбраться из воды, но сам не смог выплыть.
Трагическое событие случилось на Львовщине 1 августа. Там утонул 42-летний мужчина, спасая жену и двоих детей.
Смертельный инцидент произошел в селе Рыбник на реке Стрый. Как сообщили Суспильному в ГСЧС, мужчина 1982 года рождения помог женщине и двум детям, а сам не смог выплыть, передает 24 Канал.
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Что известно о трагедии на реке Стрый?
Во 2 Аварийно-спасательном отряде специального назначения города Дрогобыч рассказали, что погибший – начальник горного поисково-спасательного отделения Тарас Луцив.
За годы службы в рядах спасателей он спас не одну жизнь – как на Львовщине, так и во время командировок на востоке нашей страны. Ответственный, спокойный, преданный делу – именно таким его запомнят коллеги,
– говорится в сообщении отряда.
У мужчины остались жена и двое детей.
Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российской атаки 6 июня погибли трое спасателей ГСЧС.
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