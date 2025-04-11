На грани большой сделки или большой войны: к чему приведет тарифная конфронтация США и Китая

Повышение пошлин между США и Китаем негативно повлияет на обе страны. Логично было бы заключить соглашение, однако ни Си, ни Трамп не хотят показать слабость. Если соглашения не будет, то существует риск, что экономическая конфронтация перерастет в военную.

Мир переходит в новый этап мощнейшего противостояния

США ввели повышенные пошлины на весь китайский импорт, как потребительского сектора, так и стратегически важных отраслей – прежде всего технологической, энергетической и оборонной. Уровень новых тарифов достиг 125%. В ответ Китай повысил свои пошлины до 84% на все американские товары. Плюс ко всему обе страны заявили о беспошлинных ограничениях друг к другу. Что это все означает – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Повышение пошлин означает, что китайские товары становятся значительно дороже для импортеров в США, теряя конкурентные позиции на одном из важнейших и богатейших рынков. Ранее Китай обходил санкции перепаковывая товары через другие страны, такие как Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Мексику и многие другие. Но Дональд Трамп готов ввести жесткие тарифы против всех. 90-дневная пауза не решает для Китая никаких вопросов.

Смогут ли Штаты найти равноценную замену импорту из Китая? Нет. Сможет ли Китай найти равноценную замену экспорту в США? Нет.

Аналогично, американские товары оказываются под давлением на китайском рынке. Это прежде всего агропродукция (соя и кукуруза), фармпродукция и нефтепродукты. Смогут ли Штаты найти равноценную замену экспорта в Китай? Видимо, нет. Сможет ли Китай найти равноценную замену импорту из США? Думаю, что да!

Все понимают, что это геополитический шаг, структурная глубинная конфронтация. Хотя в текущем состоянии экономически Китай и США не могут отсоединиться друг от друга. Поэтому логично было бы, чтобы обе сверхмощные мировые державы имели нормальные взаимовыгодные отношения и достигли соглашения, о чем говорят Трамп и Си Цзиньпин. Однако ни одна из сторон не желает показать свою слабость.

В результате мир переходит к новому этапу мощнейшего противостояния. Почему именно мир? Потому что когда сверхмогущества входят в клинч, несладко всей глобальной экономике.

Последствия тарифной войны

Рост цен и уменьшение производства

Американские потребители уже в ближайшее время почувствуют последствия в виде роста цен на электронику, автомобили и бытовую технику. Для компаний, работающих с китайскими компонентами, новые тарифы означают повышение себестоимости, которую они, вероятнее всего, переложат на конечного покупателя.

Различные аналитические компании оценивают потенциальный рост стоимости телефона Apple на 40 – 60% для американцев. Мелкие товары, комплектующие, которые невыгодно производить в США, могут вырасти в цене в 2 раза. Одежда, обувь также прибавят в цене.

В свою очередь, китайские производители, особенно в экспортно ориентированных провинциях, могут столкнуться со снижением объемов производства и прибыльности. Это создаст дополнительное давление на экономику КНР, которая уже переживает структурное замедление, долговые вызовы и слабое восстановление внутреннего спроса.

Мы уже читаем в новостях рост протестных настроений и остановки некоторых предприятий в Китае. А это только начало.

Редкоземельные металлы

Это точка G технологического мира. И здесь Китай имеет существенные преимущества над всеми странами, поскольку занимается этим направлением уже давно и контролирует большинство глобального производства и переработки этих критических ресурсов.

Если Китай ограничит доступ к редкоземельным металлам, это может вызвать шок на глобальных рынках, рост цен на электронику и замедление производства в стратегических отраслях США.

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Агропродукция

Китай остается крупнейшим покупателем американской сои, кукурузы, мяса и хлопка. Любые сокращения закупок со стороны КНР больно ударят по аграрному сектору США. Для многих фермерских хозяйств – это вопрос выживания, поскольку заместить китайский спрос на внутреннем рынке сложно. А это еще и протрамповские Штаты. Поэтому это ударит по популярности Трампа и Республиканской партии.

Китай с легкостью может переориентировать импорт агропродукции на Южную Америку, Россию и африканские страны, Украину.

В результате американские фермеры могут потерять прибыли и усилить давление на правительство по компенсациям, как это было во время предыдущих торговых войн.

Американские транснациональные корпорации

Многие транснациональные корпорации США имеют глубокую интеграцию с китайским рынком, как производственную, так и коммерческую. Apple, Tesla, Boeing, Nike, Starbucks – все они получают значительную часть доходов в Китае или используют китайское производство, полностью или частично, в качестве конечного продукта, полуфабриката или комплектующего узла.

Теперь им приходится маневрировать между потребностями глобального бизнеса и политическим давлением в США. Перенести производство в США – это время, бюрократические ограничения и высокая стоимость труда (существенно выше чем в Азии). А еще нужны не только работники, а работники нужной квалификации, которых американская экономика и образование просто не готовила.

Кстати, сейчас начинается сезон корпоративной финансовой отчетности компании за 1-й квартал 2025 года. Самое интересное будет услышать не как компании отработали в прошлом квартале, а как они оценивают свои перспективы на ближайшие кварталы и 2025 год.

Только представьте себе, когда Tesla, Nike или Apple заявят о падении маржинальности, прибыли и продаж из-за этой американо-китайской таможенной конфронтации. Это может стать холодным душем для многих американских и китайских руководителей.

Финализируя все сказанное, можно отметить одно. Жить в 100% ни США, ни Китай не смогут, и будут искать место и возможность для сделки. Надеюсь, что они дойдут до соглашения. Если же соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, есть риск перехода от таможенно-торговой войны к другим формам конфронтации, в том числе и военной. Это уже будет другой мир.