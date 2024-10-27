Тарифы на коммуналку растут, а "Газпром" отчитывается об убытках: какова ситуация с энергетикой в России

Весной этого года "Газпром" отчитался о первых убытках с 1999 года, поэтому в Госдуме начали думать, как спасти главного донора бюджета страны. Тарифы на газ в 2022 году выросли на 34%, однако власти не планируют на этом останавливаться. Каково реальное положение вещей с доходами "Газпрома" и, почему спасают компанию за счет населения, рассказываем далее.

Тарифы на коммуналку в России стремительно растут

В 2022 году власть в России повысила тарифы на 34%, что стало самым резким ростом за последние 10 лет. Аргументировали это "самыми низкими" тарифами в Европе. Также согласно прогнозу социально-экономического развития, следующие 3 года россиян ждет существенный рост тарифов.

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В целом холодная и горячая вода, электричество и газ станут дороже на 11,3%.

Больше всего вырастет тариф за электроэнергию – на 12,6%.

Тариф на газ – на 10,3% с июля 2025 года.

Примечательно то, что в прошлом году, до убыточного отчета "Газпрома" тарифы для населения в 2025 году планировали повысить до 8,2%, однако впоследствии прогноз пересмотрели до 10%.

Говоря о росте тарифов в России, стоит также заметить, что в стране наблюдается и рост инфляции, а Центробанк продолжает повышать ключевую ставку, чтобы сдержать ее и девальвацию рубля. Сейчас ставка находится на уровне 21%, что является абсолютно рекордным показателем. К примеру в Украине уровень учетной ставки составляет 13%.

Интересно! Российские СМИ пишут, что тарифы в России стремительно начали расти после начала военной агрессии на территории Украины. В 2015-2016 годах "Газпром" настаивал на росте тарифа на 7,5%. Главная причина росте тарифов – санкции.

Потеря доходов "Газпромом"

Кроме санкций на снижение доходов "Газпрома" повлияло и снижение объемов прокачки газа. Если в 2021 году Россия экспортировала 185 миллиардов кубометров газа, то в 2023 году цифра снизилась до 70 миллиардов кубометров газа.

Чистый убыток "Газпрома" за 2023 год составил 629 млрд рублей, за 2022 год чистая прибыль была 1,23 триллиона рублей, согласно данным отчета компании по МСФО.

Последний раз компания фиксировала убыток по МСФО в 1999 году, тогда убыток был 79,3 миллиарда рублей.

Также за 2023 год выручка "Газпрома" уменьшилась на 27% годовых, до 8,54 триллиона рублей. Причем выручка газового направления сократилась на 43%, до 4,41 триллиона рублей.

Ранее Олег Пендзин прогнозировал, что по результатам 2023 года убытки "Газпрома" могут только вырасти. Также экономист объяснял, что после начала полномасштабной войны в Украине, Россия начала сокращать объемы поставок газа в Европу, а цена на газ выросла. Неудивительно, что в ЕС начали искать новые источники поставок. Как следствие, доля российского газа на европейских рынках рекордно снизилась.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Россия скоро потеряет те объемы поставок, которые есть на сегодня. Потому что "Газпрому" придется терпеть еще большие убытки. Они уже начали продавать свои активы в России. Уже второй раз поднимают вопрос о повышении цены на газ для российских граждан. То есть чрезвычайно эффективная и богатая компания превратилась фактически в банкрота, который начинает жить за счет органически проданных активов.

"Европа как рынок, вероятнее всего, потеряна для "Газпрома", а все другие проекты, или "Сила Сибири-2", или торговля газом с Центральной Азией, – или далекая перспектива, или объемы, которые нельзя сравнить с европейским направлением. Государство, со своей стороны, пока не слишком беспокоится по поводу инфляции, поэтому цены на газ будут расти", – констатируют неутешительные перспективы российские СМИ.

Нефтегазовые доходы – крупнейший источник бюджета России

Несмотря на снижение доходов "Газпрома", доходы от нефти и газа все еще крупнейший источник доходов российского бюджета. Также компания находит новые обходные пути для увеличения экспорта газа. К тому же сам российский газ до сих пор не под санкциями, они касаются только его перепродажи третьим странам.

Председатель правления "Газпрома" Миллер уже анонсировал создание новых рынков, планируя увеличить экспорт голубого топлива в страны бывшего СССР. По словам главы компании, новый газовый регион будет называться "Центральная и Южная Азия, Кавказ и Дальний Восток". Также Миллер рассматривает для экспорта Африку.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.