Сенатор Круз предупредил о большом реванше демократов на выборах 2026 года из-за тарифов Трампа

Сенатор-республиканец Тед Круз предупредил свою партию о "кровавой бане" на промежуточных выборах 2026 года из-за торговой политики президента Трампа. Демократы могут взять мощный реванш.

Сенатор имеет пессимистические ожидания относительно результатов торговой войны для экономики США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Республиканцы ожидают провала на выборах 2026 года

FT отметило, что эти заявления стали самым резким предупреждением от представителя республиканской партии с момента введения пошлин.

Если тарифы Трампа и любые ответные меры останутся в силе надолго и вызовут рецессию, особенно тяжелую рецессию, то 2026 год, скорее всего, будет политической "кровавой баней". Мы получим демократическую Палату, а возможно, и Сенат,

– сказал Круз на своем подкасте Verdict в пятницу, 4 апреля.

Администрация Трампа ввела новые пошлины, которые вызвали падение фондовых рынков и потери на сумму более 5 триллионов долларов.

На фоне этого в Сенате появился двухпартийный законопроект, инициированный сенатором Чаком Грасли, который предусматривает возвращение контроля над тарифной политикой в Конгресс. Согласно ему, новые пошлины будут автоматически отменяться через 60 дней, если их не поддержит законодательный орган. Также будет механизм для отмены тарифов в любое время.

Документ уже поддержали несколько влиятельных республиканцев, в частности Митч Макконнелл, Лиза Мерковски, Джерри Моран и Том Тиллис. Они подписались как соавторы.

Аналитики отмечают, что это указывает на увеличение разногласий внутри Республиканской партии относительно торговой политики и ее влияния на избирателей, зависимых от экспорта, и шансы на переизбрание.