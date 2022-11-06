В Беларуси тарифы за "коммуналку" теперь рассчитываются по курсу доллара в России

3 ноября Совет министров Беларуси привязал "коммуналку" к курсу доллара в России. Это сделано, в частности, из-за требования страны-агрессора платить за энергоресурсы в рублях, которое выдвинули еще весной 2022 года.

Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом портале Беларуси 5 ноября. Таким образом страна отказалась от привязки индексации тарифов и цен на услуги ЖКХ к собственному курсу доллара.

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Тарифы в Беларуси

Более того, страна перешла на такие расчеты в российских рублях добровольно. Согласно документу, теперь индексация тарифов на коммунальные услуги будет осуществляться с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте.

Также постановление предусматривает обязательную индексацию тарифов, если курс доллара по отношению к российскому рублю превысит 75 рублей. Для этого была разработана специальная формула, по которой в таком случае будет рассчитываться индексация.

Чем обусловлен переход

Заметим, что переход в расчетах тарифов осуществляется не первый месяц. Так, в начале сентября Лукашенко своим указом отвязал тарифы на коммунальные услуги от доллара для юрлиц. На это он пошел в связи с переходом на российские рубли в расчетах на газ, который страна покупает у России.

Указом установлено, что индексация цен на энергоресурсы и тарифы на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара, а к иностранной валюте, используемой при расчетах,

– сообщили тогда в пресс-службе Лукашенко.

Теперь же индексация тарифов в соответствии с курсом российского рубля будет происходить и для бытового потребителя.

Россия поглощает Беларусь

Беларусь все больше растворяется в России. В частности, Лукашенко на протяжении многих лет раздает ключевые посты в силовых структурах страны россиянам. Теперь же это угрожает его власти.

Также Россия долгое время вливала большие средства в свою соседку. Поэтому время от времени раздаются предположения, может ли теперь Кремль потребовать от Лукашенко напрямую вступить в войну в Украине.

В Верховной Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной. Этим Украина запустит определенную политическую дипломатическую дестабилизацию в Российскую Федерацию и Беларусь.

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