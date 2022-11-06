Відповідна ухвала появилася на Національному правовому порталі Білорусі 5 листопада. Таким чином країна відмовилась від прив'язки індексації тарифів і цін на послуги ЖКГ до власного курсу долара.

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Тарифи в Білорусі

Ба більше, країна перейшла на такі розрахунки в російських рублях добровільно. Згідно з документом тепер індексація тарифів на комунальні послуги буде здійснюватися з урахуванням співвідношення встановленого Національним банком офіційного курсу білоруського рубля до іноземної валюти.

Також постанова передбачає обов'язкову індексацію тарифів, якщо курс долара до російського рубля перевищить 75 рублів. Для цього розробили спеціальну формулу, за якою в такому разі розраховуватимуть індексацію.

Чим зумовлений перехід

Зауважимо, що такий перехід у розрахунках тарифів здійснюється не перший місяць. Так, на початку вересня Лукашенко своїм указом відв'язав тарифи на комунальні послуги від долара для юросіб. На це він пішов у зв'язку з переходом на російські рублі в розрахунках за газ, який країна купує у Росії.

Указом встановлено, що індексація цін на енергоресурси і тарифи на комунальні послуги здійснюється в прив'язці не до курсу долара, а до курсу іноземної валюти, що використовується при розрахунках,

– повідомили тоді у пресслужбі Лукашенка.

Відтепер же індексація тарифів відповідно до курсу російського рубля відбуватиметься й для побутового споживача.

Росія поглинає Білорусь

Білорусь все більше розчиняється у Росії. Зокрема Лукашенко впродовж багатьох років роздає ключові посади в силових структурах країни росіянам. Тепер ж це загрожує його владі.

Також Росія тривалий час вливала великі кошти у свою сусідку. Тому час від часу лунають припущення, чи може тепер Кремль вимагати від Лукашенка безпосередньо вступити у війну в Україні.

Натомість у Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною. Цим Україна запустить певну політичну дипломатичну дестабілізацію в Російську Федерацію та у Білорусь.

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