Лукашенко заявив, що образився на Зеленського, але при цьому запевнив, що білоруські військові не підуть війною проти ЗСУ. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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Що наговорив Лукашенко

Під час промови Лукашенко заявив, що начебто добре ставиться до України й це нібито ми першими почали якісь провокації. Самопроголошений президент Білорусі, з якої на Україну летять ракети, не може зрозуміти, чому українська влада ввела проти його країни санкції.

Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і "попроси в Росії це"... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції. Чому? Бо вони несамостійні. Їм дали команду через поляків американці,

– заявив Лукашенко.

Критику у свій бік Лукашенко не розуміє. Він же, усього-на-всього, "виконує союзні домовленості з Росією".

Небо закрили нам. Чого ви тепер до мене звертаєтесь і на мене ображаєтесь? Ми виконуємо свої союзницькі домовленості із Росією,

– сказав він.

Він запевнив, що не має бажання відправляти на війну проти України своїх військових, якщо Україна не нападе на Білорусь з війною. Також він запросив українців на лікування і сказав, що нас у білорусі носитимуть на руках, бо ми начебто "рідні".

Будь ласка, приїжджайте – ми будемо вас лікувати, на руках будемо носити. Ви – рідні для нас. Але зі зброєю в руках – начувайтеся,

– заявив Лукашенко.

Ризик наступу з Білорусі

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін вважає, що окупанти можуть напасти з Білоруі тоді, коли угрупування їхніх військ посилиться на цьому напрямку посилиться до 50 – 70 тисяч солдатів.

У Генштабі вважають, що наступ з Білорусі може трапитися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що якщо це і відбудеться, то для ворога такі дії закінчаться ганебною поразкою.

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