Тартар с семгой и шашлык: чем кормят украинских нардепов в столовой Верховной Рады

16 декабря 2021 , 19:33
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Источник:

24 канал

В столовой Верховной Рады предлагают широкий спектр блюд. Нардепов ВР кормят разнообразными салатами, гарнирами, блюдами из рыбы и мяса, а также десертами. По состоянию на 16 декабря посетителям заведения питания дороже всего обойдется традиционное блюдо французской кухни – тартар с семгой и авокадо. За него придется заплатить 252 гривны.

Цены на салаты в столовой Верховной Рады колеблются от 25 до 46 гривен. Больше всего здесь придется заплатить за блюда из рыбы и мяса. 16 декабря суп гороховый с мясо-копчеными изделиями был единственным первым блюдом из всех представленных в меню. Он стоит 35 гривен.

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В столовой Верховной Рады предлагают широкий спектр блюд / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Среди гарниров – каша гречневая (26 гривен) и картофельное пюре (27 гривен). Народные избранники могут полакомиться таким десертами: желе фруктовое с вишней в стаканчике (37 гривен) и десерт "Джелатто" в стаканчике (78 гривен).

Больше всего в столовой ВРУ придется заплатить за блюда из рыбы и мяса / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

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Полный список цен на блюда в столовой парламента

Меню столовой Верховной Рады Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Салаты

  • Салат из морской капусты с кукурузой – 25 гривен;
  • Сельдь под шубой – 46 гривен;
  • Бутерброд с семгой – 49 гривен;
  • Бутерброд с икрой лососевой – 56 гривен;
  • Язык заливной с хреном – 68 гривен;
  • Холодец по-домашнему – 68 гривен;
  • Филе семги порциями – 174 гривны;
  • Тартар с семгой и авокадо – 252 гривны.

Первые блюда

  • Суп гороховый с мясо-копчеными изделиями – 35 гривен.

Вторые блюда

  • Яйцо куриное жареное – 10 гривен;
  • Вареники на кефире с картофелем и шампиньонами – 36 гривен;
  • Котлеты рубленые из курятины – 42 гривны;
  • Омлет с сыром порционный – 47 гривен;
  • Котлеты рыбные из филе хека – 43 гривны;
  • Биточки из филе индюка паровые – 46 гривен;
  • Хек жареный в яйце – 46 гривен;
  • Каша тыквенная с рисом – 48 гривен;
  • Печень жареная – 53 гривны;
  • Сырники с изюмом со сметаной – 55 гривен;
  • Блины "по-чешски" с яблоками и медом – 57 гривен;
  • Котлета натуральная рубленая из свинины "Смакота" – 60 гривен;
  • Котлеты рыбные "бужок" – 61 гривна;
  • Куриные окорочка жареные – 61 гривна;
  • Бабка творожная с изюмом и сметаной – 62 гривны;
  • Котлета по-киевски – 65 гривен;
  • Киш Лорен с семгой – 70 гривен;
  • Блины с мясом "Киевские" – 70 гривен;
  • Шашлык овощной – 74 гривны;
  • Биточек "дижонский" – 74 гривны;
  • Шашлык из курятины с перцем – 77 гривен;
  • Бифштекс рубленый с яйцом – 80 гривен;
  • Филе хека тушеное в томате с овощами – 84 гривны;
  • Плов с курятиной – 89 гривен;
  • Голубцы – 92 гривны;
  • Блинчики "помпадур" – 99 гривен;
  • Язык вареный – 111 гривен;
  • Яйцо пашот – 122 гривны;
  • Филе семги гриль – 182 гривны.

Гарниры

  • Каша гречневая – 26 гривен;
  • Картофельное пюре – 27 гривен;
  • Капуста тушеная с яблоками – 65 гривен;
  • Рагу из овощей – 71 гривна.

Десерты

  • Желе фруктовое с вишней в стаканчике – 37 гривен;
  • Десерт "Джелатто" в стаканчике – 78 гривен.

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Автор: Катерина Гаценко