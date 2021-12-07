Татаров, скорее всего, имеет влияние на этот конкурс, – Боровик об избрании главы САП

В Украине уже больше года выбирают руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссия долго саботировала этот процесс, вероятно из-за вмешательства из Офиса Президента.

Об этом сообщил в эфире 24 каналу исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что избрание руководителя САП продолжается еще с октября 2020 года.

Это может быть Татаров, – юрист о попытке затянуть избрание руководителя САП

Причина саботажа

По словам Боровика, основная причина саботажа – политический контроль САП и Национального антикоррупционного бюро Украины. Поскольку у генпрокурора Ирины Венедиктовой есть полный доступ к делам, которые ведутся в антикоррупционной прокуратуре.

Владимир Зеленский хорошо понимает, что его окружение, в частности Татаров, скорее всего, имеет непосредственное влияние на этот конкурс. Андрей Боровик Исполнительный директор Transparency International Ukraine

На кого давит Татаров

Как отметил эксперт, Зеленский заявлял, что проблем с конкурсом нет, а из Офиса Президента никто не вмешивается. Однако в комиссии есть 3 человека, которые аффилируют с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым.

Также Боровик добавил, что на самом деле процесс можно закончить через несколько часов. Однако члены комиссии – Евгений Соболь, Елена Бусол и Андрей Гуджал – всячески пытаются затянуть конкурс.

Боровик рассказал о причастности Татарова к саботажу в САП: смотрите видео

"Агенты влияния" Татарова