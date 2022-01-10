"Татаровы" и "вовки" будут кататься в Ростов-на-Дону, – Шабунин

В Международной адвокатской ассоциации поставили очень амбициозную цель. Там намерены синхронизировать санкции США и Евросоюза.

Когда запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки, но можно в ЕС, то это не проблема. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, в Европейском Союзе можно за деньги найти то же, что и в США. Хотелось бы, чтобы эта история была синхронизирована.

Основная цель – синхронизация санкций

Шабунин пояснил, что в антикоррупционной стратегии Белого дома, которую недавно опубликовала администрация Джо Байдена, есть соответствующий пункт.

"Татаровы", "вовки" и компания над ними будут кататься отдыхать в Ростов-на-Дону,

– сказал Шабунин.

Он подчеркнул, что одна из главных целей – это синхронизация санкций. В то же время такой процесс не является быстрым. "Думаю, как минимум год, но мы туда придем", – добавил председатель ЦПК.

Член правления Фонда DEJURE Роман Маселко отметил, что США могут ввести санкции против Вовка и Татарова. По его мнению, оснований для этого достаточно.

Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео

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