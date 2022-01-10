"Татаровы" и "вовки" будут кататься в Ростов-на-Дону, – Шабунин
Источник:24 канал
В Международной адвокатской ассоциации поставили очень амбициозную цель. Там намерены синхронизировать санкции США и Евросоюза.
Когда запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки, но можно в ЕС, то это не проблема. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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По его словам, в Европейском Союзе можно за деньги найти то же, что и в США. Хотелось бы, чтобы эта история была синхронизирована.
Основная цель – синхронизация санкций
Шабунин пояснил, что в антикоррупционной стратегии Белого дома, которую недавно опубликовала администрация Джо Байдена, есть соответствующий пункт.
"Татаровы", "вовки" и компания над ними будут кататься отдыхать в Ростов-на-Дону,
– сказал Шабунин.
Он подчеркнул, что одна из главных целей – это синхронизация санкций. В то же время такой процесс не является быстрым. "Думаю, как минимум год, но мы туда придем", – добавил председатель ЦПК.Отметим! Член правления Фонда DEJURE Роман Маселко отметил, что США могут ввести санкции против Вовка и Татарова. По его мнению, оснований для этого достаточно.
Полный выпуск интервью с Виталием Шабуниным: смотрите видео
Что известно о Вовке и Татарове
- В 2019 году появились записи из кабинета судьи Окружного административного суда Киева Вовка. На них он договаривался о конкретных судебных решениях.
- Из-за так называемых "пленок Вовка" ему объявили о подозрении, а позже – в розыск. По словам самого судьи, он якобы не скрывался.
- В конце сентября скандального судью оштрафовали. Ведь он не приходил на заседание Высшего антикоррупционного суда. Между тем в ОАСК считали, что такое решение – незаконное.
- Татарова подозревают в том, что он нанес государству ущерб в размере 81 миллион гривен. Коррупционный скандал получил огласку.
- Материалы его дела так и не передали в суд. В ЦПК считают, что Ирина Венедиктова проигнорировала требования.
- Андрей Ермак в конце 2020 года лишил Татарова части полномочий. Владимир Зеленский заявил, что до сих пор эти полномочия заместителю председателя ОП не возвращали.
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