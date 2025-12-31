Самый светлый итог года: Бережная посетила заседание правительства вместе со своей месячной дочкой
- Вице-премьер-министр Татьяна Бережная посетила заседание правительства вместе со своей месячной дочкой, которая родилась на Рождество.
- Премьер-министр Юлия Свириденко назвала это событие историческим и символическим для Украины.
Вице-премьер-министр Татьяна Бережная посетила заседание правительства вместе со своей дочкой. Девочка родилась на Рождество.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Что написала Свириденко о последнем заседании правительства в 2025 году?
Премьер-министр опубликовала в своих сетях щемящие кадры вице-премьер-министра и ее дочери.
Самый светлый итог последнего заседания правительства в 2025 – это маленькая дочь вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю это точно историческое событие для этого зала и особое – для каждого из нас,
– написала Свириденко.
Она добавила, что гордится Татьяной и ее маленькой Осакой. Чиновница отметила, что рождение каждого украинца – это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет.
Бережная родила дочь
У министра культуры Украины Татьяны Бережной на Рождество, 25 декабря, родилась дочь. Женщина написала: "Мое самое счастливое Рождество. Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, независимой, счастливой Украине".
Напомним, что Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины 21 октября. Парламент поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко относительно этого назначения.