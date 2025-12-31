Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку Юлію Свириденко.

Що написала Свириденко про останнє засідання уряду у 2025 році?

Прем'єр-міністрка опублікувала у своїх мережах щемливі кадри віцепрем'єр-міністерки та її донечки.

Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду у 2025 – це маленька донечка віцепрем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу й особлива – для кожного з нас,

– написала Свириденко.

Вона додала, що пишається Тетяною та її маленькою Осакою. Посадовиця зазначила, що народження кожного українця – це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде.

Бережна народила донечку