Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Что написала Свириденко о последнем заседании правительства в 2025 году?

Премьер-министр опубликовала в своих сетях щемящие кадры вице-премьер-министра и ее дочери.

Самый светлый итог последнего заседания правительства в 2025 – это маленькая дочь вице-премьер-министра Татьяны Бережной, которая сегодня была вместе с нами. Думаю это точно историческое событие для этого зала и особое – для каждого из нас,

– написала Свириденко.

Она добавила, что гордится Татьяной и ее маленькой Осакой. Чиновница отметила, что рождение каждого украинца – это не только чудо, но и символ того, что Украина была, есть и будет.

Бережная родила дочь