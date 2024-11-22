Хотели спастись от обстрелов: что известно о погибшей маме с 2 сыновьями в Глухове

В Глухове после российской атаки "Шахедами" поздно вечером 18 ноября погибло 12 человек. Среди них была мама с двумя сыновьями из села Уланово в Сумской области.

Они на момент российской атаки находились в общежитии в Глухове, которое и обстреляла Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что известно о погибшей маме с двумя сыновьями в Глухове

В Глухове 20 ноября, жители оплакивали потерю 43-летней Татьяны Чалой и ее двух сыновей, младшего Никиты Чалого и старшего – Василия Нестерчука. Семья погибла в результате вражеской атаки поздно вечером 18 ноября, когда российский ударный беспилотник нанес удар по их общежитию в Глухове.



Татьяна Чалая погибла в Глухове 18 ноября после атаки "Шахедами" / Фото из фейсбука Татьяны Чалой

Семья переехала из села Уланово, расположенного всего в пяти километрах от российской границы, в поисках убежища от постоянных вражеских обстрелов. К сожалению, вражеское оружие нашло их и в новом, казалось бы, более безопасном месте.

Единственным, кто выжил из семьи, оказался 50-летний отец Александр, который был на заработках. Он вернулся домой буквально перед тем, как произошла эта трагедия.

Василий, старший сын Татьяны, окончил школу и продолжил обучение в Глуховском агротехническом профессиональном колледже по специальности электроэнергетика.



Василий Нестерчук также погиб в Глухове после обстрела общежития / Фото из фейсбука Василия Нестерчука

Как сообщили OBOZ.UA в учебном заведении, Василий в значительной степени получал свое образование онлайн, сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за полномасштабного вторжения, что продолжается.

Однако Василий не получил документ об образовании, поскольку решил помогать в строительстве оборонительных сооружений нашим защитникам.

Младший сын Никита перешел из детского сада в местную школу, где у него уже появились друзья. По словам знакомых, Никита с детства отличался любознательностью.



Никиту Чалого убил "Шахед" в Глухове / Фото из фейсбука Татьяны Чалой

Между тем Татьяна была активной участницей культурной жизни своего села. Ее социальные сети заполнены фотографиями с выступлений в спектакле "Свадьба в Малиновке", где она получила похвалу от друзей за исключительное умение перевоплотиться в свою героиню.



Татьяна Чалая играла в спектаклях в своем селе / Фото из фейсбука Татьяны Чалой

В знак поддержки сыновья Татьяны также приходили в театр, чтобы посмотреть выступление матери. В конце концов жизнь почти всей семьи оборвал очередной российский удар "Шахедами".

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Татьяны, Василия и Никиты в Глухове 18 ноября после российской атаки "Шахедами".