Служила с мужем, воспитывала дочь: погибла защитница Татьяна Фесенко с позывным "Мурка"

Уже немало украинских защитников отдали свои жизни за Украину с начала этой войны. Важно помнить, что среди них есть как мужчины, так и женщины. В частности, на тот свет отошла молодая военнослужащая Татьяна Фесенко.

Заметим, что Татьяна имела позывной "Мурка" и защищала наше государство бок о бок со своим мужем Владимиром. Известно также, что пара воспитывала дочь – теперь она полусирота. О гибели военной сообщила волонтер Юлия Кухова в воскресенье, 5 марта.

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"Она стала ангелом"

Словами сложно передать, что чувствуют друзья, родные и близкие погибшей женщины. Юлия Кухова написала, что гибель военной – это мучительная боль. Она никогда это не забудет и не простит оккупантам.

Кроме того, муж погибшей защитницы Владимир Фесенко написал, что его жена стала ангелом. Вместе с тем он вспомнил об их общей дочери, которая теперь будет воспитываться без матери.

Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и на нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка,

– говорится в его сообщении.

Покойная военнослужащая Татьяна Фесенко / Фото из социальных сетей

За Украину гибнут лучшие

Напомним, что в конце февраля была подтверждена гибель пограничника Максима Свириденко. Прощание с защитником прошло на его родной Черниговщине. Заметим, что около года военный считался без вести пропавшим, однако, как оказалось, погиб он еще 15 марта 2022 года.

Вместе с тем очевидно, что самым трудным по всей линии фронта остается Бахмутское направление. Именно вблизи этого города отошла на тот свет боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рихлитка. Следует сказать, что детали этой смерти неизвестны, однако девушка погибла именно во время эвакуации раненых украинских защитников.

Напоследок еще вспомним, что, обороняя Бахмут, погиб Олег Хомьюк и его сын Никита. Их также долгое время считали пропавшими без вести.

Редакциявыражает соболезнования всем родным и близким погибшей Татьяны Фесенко. Спасибо ей за то, что она противостояла оккупантам и отдала свою жизнь, чтобы как можно скорее наше государство победило врага.