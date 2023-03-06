Служила с мужем, воспитывала дочь: погибла защитница Татьяна Фесенко с позывным "Мурка"
Источник:Юлия Кухова
Уже немало украинских защитников отдали свои жизни за Украину с начала этой войны. Важно помнить, что среди них есть как мужчины, так и женщины. В частности, на тот свет отошла молодая военнослужащая Татьяна Фесенко.
Заметим, что Татьяна имела позывной "Мурка" и защищала наше государство бок о бок со своим мужем Владимиром. Известно также, что пара воспитывала дочь – теперь она полусирота. О гибели военной сообщила волонтер Юлия Кухова в воскресенье, 5 марта.
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"Она стала ангелом"
Словами сложно передать, что чувствуют друзья, родные и близкие погибшей женщины. Юлия Кухова написала, что гибель военной – это мучительная боль. Она никогда это не забудет и не простит оккупантам.
Кроме того, муж погибшей защитницы Владимир Фесенко написал, что его жена стала ангелом. Вместе с тем он вспомнил об их общей дочери, которая теперь будет воспитываться без матери.
Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и на нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка,
– говорится в его сообщении.
Покойная военнослужащая Татьяна Фесенко / Фото из социальных сетей
За Украину гибнут лучшие
- Напомним, что в конце февраля была подтверждена гибель пограничника Максима Свириденко. Прощание с защитником прошло на его родной Черниговщине. Заметим, что около года военный считался без вести пропавшим, однако, как оказалось, погиб он еще 15 марта 2022 года.
- Вместе с тем очевидно, что самым трудным по всей линии фронта остается Бахмутское направление. Именно вблизи этого города отошла на тот свет боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рихлитка. Следует сказать, что детали этой смерти неизвестны, однако девушка погибла именно во время эвакуации раненых украинских защитников.
- Напоследок еще вспомним, что, обороняя Бахмут, погиб Олег Хомьюк и его сын Никита. Их также долгое время считали пропавшими без вести.