Они пришли убивать и украли у нас радость, – семья из Мариуполя дважды потеряла дом из-за россиян

С вторжением российской армии в Украину многие потеряли родных, дома, работу. Все, что раньше воспринималось как должное, стало недоступным. Обычные радости исчезли. Их цинично украли русские захватчики. Так случилось и с семьей Татьяны и Анатолия, которые были вынуждены бежать сначала из Крыма, а впоследствии – из Мариуполя.

В откровенном интервью для 24 канала в рамках проекта СВОИ супруги рассказали, как несколько недель они жили в оккупированном Мариуполе под постоянными обстрелами россиян, дважды потеряли дом и смогли эвакуироваться.

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Татьяна и Анатолий еще до начала войны и оккупации Крыма россиянами в 2014 году жили на полуострове. Приблизительно 7 лет они строили свою жизнь в городке близ Севастополя. Однако российское вторжение вынудило их покинуть родной дом и переехать в Мариуполь.

Супруги всем сердцем любили этот город на побережье Азовского моря, который сейчас фактически полностью разрушили российские захватчики. Они с особым теплом вспоминают море, мирное небо и свой дом, в который неизвестно когда смогут вернуться.

Разговор с супругами Татьяной и Анатолием в видеоформате: смотрите видео

Каким был Мариуполь до того, как туда пришли россияне

Расскажите, пожалуйста, о Мариуполе. Какой он? Что вам больше всего нравилось там?

Татьяна: Ну конечно море. Оно очень ласковое, мягкое, красивое. И хотя оно не всегда приветливо, но оно такое родное. В последние годы город был отстроен, он стал современным. Все новое и хорошее. Сейчас, когда все это разрушено, уже ничего не увидишь.

Мы жили и наслаждались тем, что у нас было. Я всегда говорила: смотрю на небо – а сколько оно стоит? Это наслаждение такое, что не передать. Самое красивое небо – над Мариуполем,

– вспомнила женщина.

Заметим, что Мариуполь во время войны больше всего пострадал от атак российских оккупантов. В городе не осталось ни одной целой постройки, а вся инфраструктура уничтожена на 90 – 95%.

Как выглядит Мариуполь сегодня: смотрите видео

"Россияне в Крыму делали все, что захотели, им было позволено"

Долгое время Анатолий с супругой жили в Крыму. Но когда туда ворвались россияне, они поняли: будет много крови.

Анатолий: Еще когда мы собирались переехать в Крым, наши друзья уже тогда говорили: а куда вы едете, там будет война. Это был 2009 год. Когда мы туда приехали, мы поняли, что война действительно будет. Просто тогда там (в Крыму – 24 канала) была россия.

Татьяна: И россиянам там было позволено делать все, что они хотят.

В конце концов россия напала на Украину, отобрав у нас Крым. Супруги не смогли жить в оккупации, поэтому продали все имущество и переехали в украинский Мариуполь.

Думали, что начнется полномасштабное вторжение?

Татьяна: Думали. А почему нет? Они круглогодично держали свои войска у наших границ. Целый год. К чему это им? Чтобы потом сказать "Ушли домой?". Нет. Они как собакам сказали "Фас!" и напали. Они уже Крым захватили. Почему же они дальше не пойдут?



Татьяна и Анатолий были уверены, что россия нападет / Фото 24 канала

"Думали, если прилетит, то пусть бы убило сразу": как для супругов началась война

Как вам началось 24 февраля?

Татьяна: Наступило то, чего мы ожидали. Мы очнулись не от взрывов, 24 февраля мы их не почувствовали. Но я услышала, что сосед рано утром уехал из дома.

Анатолий: Да, он загрузил детей, вещи в машину, и они с утра уехали.

Татьяна очень боялась, что россияне быстро захватят город. По ее словам, тогда в Азовском море находилось много вражеских кораблей. В любой момент мог высадиться враждебный десант. Супруги не хотели жить в оккупации и стремились уехать. Но получилось это сделать не сразу, поэтому некоторое время они жили в оккупации.

Вы помните дни в оккупации? Вы прятались во время бомбежек?

Татьяна: У нас не было подвала, и мы только молились: если упадет, то только бы так, чтобы убило сразу. Потому что мы понимали, что если ранит, никто не приедет, не поможет. А если убьет кого-то, то хоронить где будем? Ну, в огороде будем выкапывать могилу. Мы все это проговаривали. Потому что мы уже ездили по городу эти 3 недели, и видели, что там происходит.

Анатолий: Люди лежали прямо на тротуарах, на дорогах. Все горело. Мы слышали, что нас бомбили и бомбили. Решили, что как только притихнет – поедем. Магазины уже не работали. А самолеты все чаще и чаще сбрасывали бомбы.

Мы сидели вечером, полетел самолет, было слышно, что он летел и сбросил бомбу. И было ощущение, будто мы все провалились. Не стало света. Вот и все. Я боялась,

– добавила Татьяна.

"Выпал снег. Что на улице, что в доме было +2 градуса"

Татьяна: Очень быстро исчез свет, а вместе с ним и отопление. Потому что газовый котёл работает от электроэнергии. Холодно стало. 8 марта выпал снег. Дом остыл, и температура – ​​+2 градуса на улице, что дома. Еды нет. Ну, каши, растительное масло. А это нужно было на чем приготовить. Холодно.

Тогда Толя сделал буржуйку. Нет же ни инструмента, ни света, чтобы просверлить. Нашел какую-то бочку, все склепал, вывели трубу в вытяжку на кухне. Мы так жили 2 недели, варили кашу, грели воду. Проснемся утром? Не знаю… Проснулись, живы.

Вам, наверное, было очень тяжело морально. Как вы пережили этот период?

Анатолий: Главное составлять план в день – что ты будешь делать. Это очень важно. Потому что жить без плана в такой ситуации… Человек должен делать задачу, он не должен лежать, не должен расстраиваться. Должен обязательно трудиться: собирать дрова, должен быть в нормальном настроении. Он не должен быть подавлен. Потому что все наваливается на человека такой грудой, что потом – хоть в петлю залезай.

Татьяна: Многих людей мы встречали на улицах, все ходили, собирали дрова. А у многоэтажек люди собирались на улице и готовили еду. Это было так: обстрелы идут, а люди на улицах, никто не прятался. Толя сделал приемник. А вы думаете что? Сделали эту печку, теперь приемник. Мы слушали Единые новости, слушали вас.

Анатолий: Оно летит сверху, ты вот так накрываешься (прикрывает руками голову). И все, главное – чтобы не прилетело в голову.



Супруги из Мариуполя рассказали, как не сломаться морально, живя в оккупации / Фото 24 канала

"Они пришли убивать": как супруги решили эвакуироваться

Сначала супруги пытались уехать самостоятельно, не в составе эвакуационной колонны. Они доехали до Мангуша, но увидели там русских военных и вернулись. Вторая попытка уехать была уже 15 марта. Татьяна и Анатолий увидели, что едет колонна автомобилей и решили тоже попробовать.

Татьяна: Мы быстро собрались. Оставляли в чемодан пледы, чтобы тепло было, воду и печенье.

Везде были их (русские – 24 канала) блокпосты, они проверяли паспорта. Мы очень боялись, что нас в Запорожье не пустят. Ну, люди едут, кто куда – кто в Бердянск ехал, кто еще ближе, там деревни были на берегу моря. Но нам нужно было только на Запорожье.

Анатолий: Только в Украине, никакой не Бердянск, пока он оккупирован. Страшнее всего было, что они придут и туда. Что они придут к нам, потому что я их знал еще из Крыма.

Татьяна: Ну, зачем же они пришли? Они пришли убивать. Их нужно бояться, кто не хочет уезжать, чего же ждать-то?

Как вам удалось доехать до Запорожья?

Татьяна: Сразу нас не пропустили рашисты. Уже было 6 часов, они сказали, что после 6 не пустим. Заворачивайте в село Хмельницкое. И там мы переночевали.

Нас там приняли украинцы, в школе дали карематы, находившиеся матрасы, одеяла. Нас накормили, принесли все свое. Сварили два супа, борщ, компот, хлеб, сало,

– рассказала Татьяна.

Это были обычные жители села, организованные директором одной из школ. Многие находили там временное убежище, набирались сил и двинулись дальше.

"Впервые за 2 недели помыли руки теплой водой": о приезде в Запорожье

Татьяна и Анатолий ехали через Васильевку. Тогда она еще была под контролем Украины. Дорога была тяжелой, местами все было заминировано.

"Но там уже были наши. Мы приехали и наконец выдохнули. Мы были счастливы, что уже в Украине. Настоящей, неоккупированной. И приехали в Запорожье. Мы руки помыли теплой водой, впервые за 2 недели", – вспомнила Татьяна.

Они переночевали в Запорожье, но в ту ночь город снова обстреливали оккупанты. Супруги были напуганы, поэтому решили ехать все дальше, на Запад.

Татьяна: мы решили ехать дальше. Мы не думали, куда именно. Планировали куда-то в сторону Львова, но не думали, что прямо во Львов. Сначала жили в убежище на улице Степана Бандеры, затем пришли в "Твою Опору".

Что известно о прибежище "Твоя Опора" Приют организованный благотворительным фондом "Твоя Опора" вместе с партнерами с начала полномасштабного вторжения стал для сотен украинцев вторым домом. Шелтер очень нуждается в поддержке, ведь там сейчас находится более 100 украинцев в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Но в целом емкость приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.

Поддержать убежище можно по ссылке . Контактный номер: (+38) 096-312-87-08 (Viber, WhatsApp, Telegram). О наличии свободных мест дополнительно уточняйте по телефону. Приют работает круглосуточно, но заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.



Супруги эвакуировались во Львов / Фото 24 канала

"Жизнь дороже всего, что вы накопили": почему стоит бежать из оккупации

Что вы можете сказать людям, которые не хотят эвакуироваться с оккупированных территорий?

Татьяна: Люди, живущие на оккупированных территориях или там, где ведутся боевые действия, уезжайте оттуда. Ну чего ждать, когда туда оккупанты придут? Жизнь дороже всего того, что вы там накопили. С собой все равно ничего не заберешь. А Господь даст что-то… Вот нам дал: и еду, и кровать, и свет, и тепло, и воду, и людей.

Татьяна и Анатолий действительно потеряли все. Их бизнес разбомбили, а домой они возвратиться не могут. Так получилось, что дважды при жизни супругов у них почти все отобрали оккупанты.

Анатолий: Я готовился встретить старость. Всё у меня было по науке. Бизнес, приносящий деньги. Я подготовился так, чтобы встретить старость более или менее безбедно. Все сделал так, чтобы бизнес работал без моего участия. Я 30 лет трудился, чтобы сделать свой бизнес. Но вышло, что мой бизнес разбомбили.



Супруги дважды потеряли дом из-за россиян / Фото 24 канал

Татьяна поспешила успокоить мужа, поддержать его, хоть и самой было не легче.

"На пути очень много добрых людей": о убежищах во Львове и помощи украинцев

Татьяна: Ну и ничего такого. Живы-здоровы, слава Богу. Нам очень много добрых людей встретились по дороге, и я даже не знаю, как сказать, мы очень благодарны всем-всем-всем.

Я пошла к стоматологу, а он спросил, откуда мы. Ну, по нам было видно, что мы переселенцы. Записались на прием, мы пришли, он полечил меня… И денег с меня не взял. Говорит, вам это подарок. Я говорю: да я могу заплатить! Он говорит: нет. Ну, так решили, спасибо,

– рассказала Татьяна.

Татьяна: Сначала жили в гимназии, потом должны были оттуда переехать. Нам дали этот адрес (приют "Твоя Опора"). Мы пришли. Здесь отлично, слов нет, чтобы сказать, как хорошо. Это очень хорошее убежище, хорошие волонтеры работают – и девушки, и парни. Здесь любовь. Мы такого города не видели как Львов.



Супруги нашли убежище в "Твоей Опоре" / Фото 24 канала

"Россияне украли радость": о невозможности вернуться домой

Хотите ли вы вернуться в Мариуполь?

Анатолий: А Мариуполя нет. Как это, знаете ли, в доме есть квартира, и она жива. А все остальное – дом выгоревший. И тебе говорят – ты возвращайся, у тебя же квартира живая. А ты говоришь: как я туда попаду?

Когда россияне пришли в Крым, вот что ты чувствуешь? Когда ты украинец, а тебя пришли и оккупировали. Поставили вокруг корабли. Ты их видишь, можешь перечислить сколько их. Ты чувствуешь себя там, как кто? Конечно, как оккупированный. Они украли радость,

– добавил мужчина.

Татьяна: Вот бывает у человека радость в жизни, он ее чувствует от того, что видит небо, видит море, видит свое место, людей. Радостью человек живет! И вот у тебя эту радость украли. Ты просто не хочешь смотреть уже на то небо, которое над Крымом, на море, оно не приносит тебе радостей. Как пришло вот что-то темное, нависло над тобой и придавило. Вот такое чувство было в Крыму. Я боюсь, что ощущение, даже когда я вернусь в Мариуполь, будет таким же.

Супруги Татьяна и Анатолий не смогли жить в оккупации, под постоянными дулами автоматов. И даже при всех тех ужасах, которые они видели в оккупированном россиянами Мариуполе, они не сломались. Им хватило сил дважды покинули все, что вместе накапливали и строили годами, чтобы жить в свободной стране. Теперь супруги мечтают вернуться домой и наслаждаться простыми вещами. Такими как прогулка на побережье Азовского моря и мирное небо без вражеских снарядов и ракет.