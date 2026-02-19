В декларации бывшей "королевы МСЭКов" появились новые миллионы
- Татьяна Крупа внесла в исправленную декларацию за 2024 год более 1,3 миллиона долларов наличных и значительные активы, которые ранее не отображались.
- В документе фигурируют новые объемы наличных, имущество, аксессуары, автомобили, а также счет в польском банке PKO Bank Polski и 68 объектов недвижимости.
Экс-глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа внесла в исправленную декларацию за 2024 год значительные суммы наличных. Сумма новых денежных активов превышает 1,3 миллиона долларов.
Саму Крупу до сих пор связывают с масштабным делом о незаконном обогащении на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает "Главком".
Что известно о новых миллионах и исправленной декларации?
Татьяна Крупа в феврале 2026 года подала исправленную электронную декларацию за 2024 год, куда внесла значительные финансовые активы и имущество, ранее не отражались.
В документе, доступном в реестре НАПК, появились большие объемы наличности, часть из которых была изъята правоохранителями во время обысков – в частности 544 тысячи долларов и несколько других валютных сумм.
Также в декларацию добавились значительные наличные активы мужа Крупы, счет в польском банке PKO Bank Polski, 68 объектов недвижимости и земельных участков, в том числе те, принадлежащие ее мужу.
Всего в исправленном документе фигурируют более 1,3 миллиона долларов наличных, десятки объектов имущества, ценные аксессуары и автомобили, среди которых новый Porsche Cayenne стоимостью почти 6,8 миллиона гривен.
В чем обвиняют "королеву МСЭКов"?
Следствие, которое завершилось недавно, связывает Татьяну Крупу с незаконным обогащением на общую сумму около 160 миллионов гривен в период с 2020 по 2024 годы. По версии правоохранителей, часть средств легализовали через фиктивные сделки с недвижимостью, а затем – вывели за границу и разместили на счетах в банках.
Дело расследовало ГБР, а впоследствии его передали в НАБУ по подследственности. Крупе инкриминируют ряд уголовных статей, среди которых декларирование ложной информации, коррупционные преступления и легализация средств.
Высший антикоррупционный суд продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на Крупу, в частности обязанность сообщать об изменении места жительства и сдать загранпаспорта, после того, как ранее она находилась под стражей и вышла под залог.