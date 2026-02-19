В декларации бывшей "королевы МСЭКов" появились новые миллионы

Экс-глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа внесла в исправленную декларацию за 2024 год значительные суммы наличных. Сумма новых денежных активов превышает 1,3 миллиона долларов.

Саму Крупу до сих пор связывают с масштабным делом о незаконном обогащении на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает "Главком".

Что известно о новых миллионах и исправленной декларации?

Татьяна Крупа в феврале 2026 года подала исправленную электронную декларацию за 2024 год, куда внесла значительные финансовые активы и имущество, ранее не отражались.

В документе, доступном в реестре НАПК, появились большие объемы наличности, часть из которых была изъята правоохранителями во время обысков – в частности 544 тысячи долларов и несколько других валютных сумм.

Также в декларацию добавились значительные наличные активы мужа Крупы, счет в польском банке PKO Bank Polski, 68 объектов недвижимости и земельных участков, в том числе те, принадлежащие ее мужу.

Всего в исправленном документе фигурируют более 1,3 миллиона долларов наличных, десятки объектов имущества, ценные аксессуары и автомобили, среди которых новый Porsche Cayenne стоимостью почти 6,8 миллиона гривен.

В чем обвиняют "королеву МСЭКов"?