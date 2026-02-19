Саму Крупу й досі пов’язують з масштабною справою про незаконне збагачення на сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє "Главком".
Дивіться також Гроші пачками вивозили за кордон: деталі скандальної справи Тетяни Крупи та що знайшли у камері
Що відомо про нові мільйони та виправлену декларацію?
Тетяна Крупа у лютому 2026 року подала виправлену електронну декларацію за 2024 рік, куди внесла значні фінансові активи та майно, що раніше не відображалися.
У документі, доступному в реєстрі НАЗК, з’явилися великі обсяги готівки, частина з яких була вилучена правоохоронцями під час обшуків – зокрема 544 тисячі доларів та кілька інших валютних сум.
Також до декларації додалися значні готівкові активи чоловіка Крупи, рахунок у польському банку PKO Bank Polski, 68 об’єктів нерухомості та земельних ділянок, у тому числі ті, що належать її чоловікові.
Загалом у виправленому документі фігурують понад 1,3 мільйона доларів готівки, десятки об’єктів майна, коштовні аксесуари та автомобілі, серед яких новий Porsche Cayenne вартістю майже 6,8 мільйона гривень.
У чому звинувачують "королеву МСЕКів"?
Слідство, яке завершилося нещодавно, пов’язує Тетяну Крупу із незаконним збагаченням на загальну суму близько 160 мільйони гривень у період із 2020 по 2024 роки. За версією правоохоронців, частину коштів легалізували через фіктивні угоди з нерухомістю, а потім – вивели за кордон і розмістили на рахунках у банках.
Справу розслідувало ДБР, а згодом її передали до НАБУ за підслідністю. Крупі інкримінують низку кримінальних статей, серед яких декларування неправдивої інформації, корупційні злочини й легалізація коштів.
Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на Крупу, зокрема обов’язок повідомляти про зміну місця проживання і здати закордонні паспорти, після того, як раніше вона перебувала під вартою і вийшла під заставу.