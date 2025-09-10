Боялась обстрелов: пострадавшая в Киеве роженица имеет 90% ожогов тела, а ее муж – 85%
- 24-летняя роженица Татьяна Сакиян получила 90% ожогов тела в результате обстрела Киева и находится в реанимации, ее 28-летний муж Вадим – 85% ожогов.
- Семья переехала в столицу из Кировоградской области полгода назад, жизнь их новорожденного сына Назара в безопасности.
В ночь на воскресенье, 7 сентября, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину – под комбинированным огнем оказался Киев. Среди пострадавших там 24-летняя беременная женщина, которой экстренно вызвали роды.
Подробнее о состоянии женщины и историю семьи сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона и ТСН. Журналисты пообщались с сестрой роженицы.
Что известно о судьбе семьи пострадавшей Татьяны Сакиян?
Татьяна Сакиян – одна из пострадавших из-за российского обстрела столицы 7 сентября. 24-летней женщине экстренно вызвали роды, за ее жизнь до сих пор борются врачи. Подробнее о состоянии роженицы рассказала ее сестра Алина, которая на момент взрыва была в соседней комнате и чудом не пострадала.
Сейчас молодая мама находится в реанимации с 90% ожогов тела, ее состояние – очень тяжелое.
Также ранен 28-летний муж Татьяны, он также в реанимации с 85% ожогов тела. Состояние Вадима удалось стабилизировать, однако ему пока ничего не сообщили.
Жизнь малыша – вне угрозы, мальчик родился с весом 2,9 килограмма. Его назвали Назаром, как об этом мечтала мама.
Семья пострадавшей Татьяны Сакиян: смотрите фото
Семья переехала в Киев полгода назад из Кировоградской области. Сестры сироты, поэтому всегда жили вдвоем. Татьяна боялась обстрелов, а после рождения сына планировала переехать в село на Кировоградщине.
Они (супруги – 24 Канал) начали заходить в свою комнату, но мы не увидели, что он (дрон – 24 Канал) летит прямо в балкон. Они начали бежать, и от этой горячей волны их обожгло... Я взяла телефон, начала светить. Таня, на нее упала дверь. Вадим ее достал, и я дала свою одежду, потому что на них одежда вся обгорела..
– вспоминает сестра роженицы.
Назар – первый ребенок супругов, о котором они долго мечтали. Сейчас опекуном младенца будет сестра Вадима. "У нас есть родственники, то они тоже нам помогают", – рассказала Алина, которая собирает средства на лечение семьи.
Последствия обстрела Киева 7 сентября: коротко о главном
Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Кабинета Министров Украины – крыша и верхние этажи. Возник пожар, спасатели привлекли для тушения вертолет.
Пострадали по меньшей мере 20 человек, еще 3 – погибло. Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.
Среди жертв атаки – 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман, которые вылетели из окна шестого этажа. Отец мальчика получил тяжелые травмы и находится в больнице. Семья только недавно приобрела квартиру в доме, куда попал "Шахед".