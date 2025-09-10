В ночь на воскресенье, 7 сентября, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину – под комбинированным огнем оказался Киев. Среди пострадавших там 24-летняя беременная женщина, которой экстренно вызвали роды.

Подробнее о состоянии женщины и историю семьи сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона и ТСН. Журналисты пообщались с сестрой роженицы.

Что известно о судьбе семьи пострадавшей Татьяны Сакиян?

Татьяна Сакиян – одна из пострадавших из-за российского обстрела столицы 7 сентября. 24-летней женщине экстренно вызвали роды, за ее жизнь до сих пор борются врачи. Подробнее о состоянии роженицы рассказала ее сестра Алина, которая на момент взрыва была в соседней комнате и чудом не пострадала.

Сейчас молодая мама находится в реанимации с 90% ожогов тела, ее состояние – очень тяжелое.

Также ранен 28-летний муж Татьяны, он также в реанимации с 85% ожогов тела. Состояние Вадима удалось стабилизировать, однако ему пока ничего не сообщили.

Жизнь малыша – вне угрозы, мальчик родился с весом 2,9 килограмма. Его назвали Назаром, как об этом мечтала мама.

Семья переехала в Киев полгода назад из Кировоградской области. Сестры сироты, поэтому всегда жили вдвоем. Татьяна боялась обстрелов, а после рождения сына планировала переехать в село на Кировоградщине.

Они (супруги – 24 Канал) начали заходить в свою комнату, но мы не увидели, что он (дрон – 24 Канал) летит прямо в балкон. Они начали бежать, и от этой горячей волны их обожгло... Я взяла телефон, начала светить. Таня, на нее упала дверь. Вадим ее достал, и я дала свою одежду, потому что на них одежда вся обгорела..

– вспоминает сестра роженицы.

Назар – первый ребенок супругов, о котором они долго мечтали. Сейчас опекуном младенца будет сестра Вадима. "У нас есть родственники, то они тоже нам помогают", – рассказала Алина, которая собирает средства на лечение семьи.

