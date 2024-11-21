Татьяне Крупе продлили меру пресечения: во время заседания женщина расплакалась

Суд рассмотрел жалобу защиты экс-главы МСЭК Хмельницкой области по изменению меры пресечения. Впрочем, Татьяну Крупу все равно оставили под стражей до 3 декабря 2024 года, хотя и уменьшили размер залога.

Так, известно, что судьи апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворили апелляционные жалобы защитников руководительницы Хмельницкой МСЭК и уменьшили размер залога с 500 до 300 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и Центр противодействия коррупции.

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Как проходило судебное заседание

Адвокат Татьяны Крупы отметила, что подозрение является необоснованным, а принятие Печерским судом меры пресечения сопровождалось многочисленными нарушениями.

Также она утверждала, что ее подзащитной нельзя находиться под стражей по состоянию здоровья.

Она просила уменьшить сумму залога до 250 тысяч гривен. Адвокат отметила, что залог в размере 500 миллионов гривен является непомерным, поскольку все имущество арестовано.

Сама Крупа, которая участвовала в заседании по видеосвязи, просила судей отпустить ее под внесение залога с адекватной суммой.

Учитывая, что все средства арестованы, то даже пять миллионов гривен для меня слишком большая сумма,

– сказала она.

После этого обвиняемая расплакалась.

Отметим, что если Крупа внесет залог, то будет обязана придерживаться таких обязанностей:

️не отлучаться из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

️прибывать к детективу прокурору или суду по вызову;

️не общаться с работниками МСЭК и лицами, которые обращались в МСЭК;

сдать загранпаспорт;

️сообщать об изменении места жительства.

К слову, во время судебного заседания стало известно, что во время обысков у Крупы нашли квитанции, которые подтверждали, что только на счетах в польских банках у семейства Крупы может быть размещена значительная сумма денег, в частности:

у невестки Крупы на счетах было 200 тысяч долларов;

у Татьяны Крупы 590 тысяч долларов;

у ее мужа 1 миллион 245 тысяч долларов

Кроме того, прокурор отметил, что уже арестовано более 150 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на различных физических и юридических лиц.

По его словам, имущественное состояние Крупы может быть больше, чем сейчас известно следствию.

К слову, ранее экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа впервые объяснила, откуда в ее квартире взялись миллионы.