Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета

После скандала руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу исключат из состава депутатов областного совета. Это произойдет в рамках императивного мандата.

Об этом сообщила партия "Слуга народа" в своем телеграм-канале. Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении, ей уже избрали меру пресечения.

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Что сказали в "Слуге народа" о Татьяне Крупе

В партии отметили, что инициируют исключение Татьяны Крупы из состава депутатов Хмельницкого областного совета в пределах императивного мандата.

Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги народа" в Хмельницком облсовете,

– отметили в партии.

Представители "Слуги народа" отметили, что партия всегда стояла и будет стоять на позициях нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

"И в случаях недопустимых действий – с правовой и этической точки зрения – мы мгновенно принимаем соответствующие решения, несмотря на фамилии или должности. Все причастные к коррупционным схемам должны отвечать перед законом", – подчеркнули в партии.

Справка! Императивный мандат – это институт правовой и политической ответственности депутата за свою деятельность перед избирателями и партией и право отзыва депутата избирателями/партией, если он не выполняет их воли.

К слову, Татьяне Крупе 7 октября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время она также может выйти из-под стражи, внеся залог в 500 миллионов гривен.