Дальности хватает, – Свитан назвал цели, для которых могут использовать ракеты Taurus
В правительстве Шольца до сих пор обсуждают, передавать ли Украине ракеты Taurus. В СМИ отмечают, что канцлер Германии якобы склонен к мнению, что предоставить ракеты можно. Но для начала их нужно модифицировать, чтобы вдруг не долетало в Россию.
Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала заметил, что требование партнеров по использованию их оружия уважают. Поэтому не стоит беспокоиться по поводу ударов по территории России.
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По России бить и не нужно
У партнеров Украины после 18 месяцев широкомасштабной войны до сих пор есть юридические предостережения по использованию предоставленного ими оружия по России. Впрочем, всегда, когда союзники предоставляют оружие с просьбой не применять его на территории России, это соблюдается.
Поэтому не стоит Шольцу скручивать километраж или как-то перепрограммировать ракеты. Их дальности хватает, чтобы работать по оккупированным территориям Украины: Крыму, Керченскому мосту,
– заметил Роман Свитан.
Ракеты Taurus эффективны как раз для того, чтобы взорвать ПВО в районе Крымского моста. Ее легко таким образом вывести из строя. Ведь у ракеты есть лучшая система управления, чем у Storm Shadow или SCALP.
"Она летит на критически малой высоте с учетом рельефа местности. Ее можно донаправить с самолетов, если они у нас будут", – рассказал лётчик-инструктор.
Самое главное, что ракета изготовлена за стелс-технологией. Это позволяет ракете при малой эффективности площади рассеяния пройти до самой точки удара. По этой причине ракеты идеально подошли бы для удара по Керченскому мосту.
Технология стелс
Стелс – это комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения. Этого достигают путем специально разработанных геометрических форм и применения радиопоглощаючих материалов.
Роман Свитан о возможной модификации ракет Taurus: смотреть видео
Ракеты Taurus для Украины: что известно
- Немецкое издание T-Online 10 августа сообщило, что Германия готовится к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Журналисты подчеркнули, что давление на правительство в Берлине из-за вооружения усиливается. Поэтому федеральное правительство может принять положительное решение по Taurus.
- В то же время уже 11 августа в издании Spiegel заявили, что передачу рассматривают только при модификации ракет таким образом, чтобы сделать невозможными удары по России. В частности, министр обороны Германия Борис Писториус обратился к производителю Taurus с просьбой интегрировать определенные ограничения для программирования целей в крылатые ракеты.
- Заметим, что ранее два члена Социал-демократической партии Германии выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Обосновывая это тем, что ракеты помогут контрнаступлению ВСУ.