Устал слушать о предоставлении Taurus для Украины: Писториус "сыт по горло" дискуссиями, – СМИ

Министр обороны Германии убежден, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на территории Украины и пойдет дальше. Ситуацию усугубляет то, что решение относительно дальнобойных ракет для нашего государства до сих пор не приняли.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус отверг обвинения в слишком медленных поставках вооружения Украине, которое не соответствует текущим потребностям ВСУ. В то же время по его словам, вопрос возможной поставки ракет Taurus требует "тщательного рассмотрения".

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Писториус "сыт по горло"

Немецкое издание отмечает, что Борис Писториус устал от постоянных дискуссий о передаче нового вооружения Украине, о чем он явно дал понять в Бундестаге. В результате это может подорвать надежды со стороны Киева.

Во время обсуждения бюджета Германии министр заявил, что он "сыт по горло" дебатами, которые продолжаются относительно Taurus.

Вроде бы речь идет о том, поставляем ли мы все, что возможно, или берем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами,

– подчеркнул политик.

Несмотря на то, что Германия является вторым по величине поставок союзником Украины, решение по крылатым ракетам так и не было принято.

Почему предоставление Taurus задерживают

Одной из причин является решение канцлера Олафа Шольца. Еще в октябре он заявил, что в ближайшее время Киев не получит этот вид вооружения из-за определенных опасений.

Известно, что дальность полета ракеты составляет 500 километров, вследствие чего может быть атакована и российская территория. Соответственно, в Берлине волнуются, что Германия может якобы быть втянута в войну.

В то же время немецкие парламентские фракции выступают за то, чтобы решение было положительным и ВСУ смогли воспользоваться этим вооружением.

Если вы серьезно относитесь к Украине, то это должно быть решено здесь, в немецком Бундестаге,

– заявил депутат парламентской фракции ХДС Иоганн Вадефул.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус отдельно заявил, что империалистические амбиции российского президента Владимира Путина не закончатся Украиной, и Кремль захочет дальше сдвигать границы. В связи с этим Берлин должен продолжить поддерживать Украину.

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