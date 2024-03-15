По мнению СМИ, Олаф Шольц отказывается предоставить Украине Taurus, поскольку опасается атак на Москву этими ракетами. Впрочем, вероятно, это не единственная причина, что обусловливает такую его позицию.
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Через сколько времени нужно Германии, чтобы восстановить запасы
Согласно обнародованной FT информации, сейчас так называемые производственные линии простаивают. последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от Южной Кореи.
Сообщается, что заводы, расположены в немецком городе Шробенхаузен, занимаются только ремонтом проданных ракет. Каждая ракета стоит около 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа.
По подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который занимается исследованиями в сфере ракетных технологий, в арсенале Бундесвера сейчас примерно 600 ракет Taurus.
Отмечается, что только половина из них в рабочем состоянии. Однако ранее директор Taurus Systems Йоахим Кнопф заявлял, что производство ракет может быть быстро восстановлено в случае получения заказа.
Аналитики считают, что пополнение арсенала Taurus займет около двух лет. Производство крылатых ракет "не получится сразу".
Производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени,
– заявил эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.
Шольц задерживает предоставление Taurus Украине: основное
- Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на безумное давление на него в Германии, отказывается передавать Украине ракеты Taurus. Он опасается, что в случае, если эти ракеты ударят по территории России или важным для нее объектам, это сделает Германию стороной конфликта.
- Позже Шольц объяснял сложность поставки Taurus Киеву тем, что для их применения требуется присутствие немецких военных в Украине, однако, с точки зрения канцлера Германии, это недопустимо.
- Также глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил Германии осуществить "кольцевой обмен" ракетами. По его плану, Германия должна передать Британии ракеты Taurus, а Лондон предоставит Киеву и дополнительные ракеты Storm Shadow.
- В Германии мнения по поводу этого предложения разделились. Оппозиция выступает против такого обмена, а глава МИД Германии Анналена Бербок его поддержала.
- В то же время немецкий Бундестаг в очередной раз отклонил резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это предложение инициировал оппозиционный блок ХДС/ХСС. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а 5 депутатов воздержались. Стоит отметить, что в состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.