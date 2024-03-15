На думку ЗМІ, Олаф Шольц відмовляється надати Україні Taurus, оскільки остерігається атак на Москву цими ракетами. Втім, ймовірно, це не єдина причина, що зумовлює таку його позицію.
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Через скільки часу потрібно Німеччині, аби відновити запаси
Згідно з оприлюдненою FT інформацією, наразі так звані виробничі лінії простоюють. останнє вони працювали у 2019 році, коли було отримано замовлення від Південної Кореї.
Повідомляється, що заводи, розташовані у німецькому місті Шробенхаузен, займаються лише ремонтом проданих ракет. Кожна ракета коштує близько 1,5 мільйона євро, залежно від розміру замовлення.
За підрахунками наукового співробітника Університету Осло Фабіана Хоффмана, який займається дослідженнями у сфері ракетних технологій, в арсеналі Бундесверу зараз приблизно 600 ракет Taurus.
Зазначається, що лише половина з них у робочому стані. Однак раніше директор Taurus Systems Йоахім Кнопф заявляв, що виробництво ракет може бути швидко відновлено у разі отримання замовлення.
Аналітики вважають, що поповнення арсеналу Taurus займе близько двох років. Виробництво крилатих ракет "не вийде відразу".
Виробничий ланцюжок повинен буде збільшити випуск або відновити виробництво деталей, але все це вимагає часу,
– заявив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі.
Шольц затримує надання Taurus Україні: основне
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри шалений тиск на нього в Німеччині, відмовляється передавати Україні ракети Taurus. Він побоюється, що випадку, якщо ці ракети вдарять по території Росії чи важливим для неї об'єктах, це зробить Німеччину стороною конфлікту.
- Пізніше Шольц пояснював складність постачання Taurus Києву тим, що для їх застосування потрібна присутність німецьких військових в Україні, однак, з погляду канцлера Німеччини, це є неприпустимим.
- Також глава МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами. За його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.
- В Німеччині думки з приводу цієї пропозиції розділилися. Опозиція виступає проти такого обміну, а очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок його підтримала.
- Водночас німецький Бундестаг вчергове відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Цю пропозицію ініціював опозиційний блок ХДС/ХСС. "За" проголосували лише 190 законодавців, а 5 депутатів утрималися. Варто зазначити, що до складу депутатської групи ХДС/ХСС входять 197 депутатів.