Надо дать ему 24 часа, – конкурент Шольца призвал выдвинуть Путину ультиматум

Кандидат в будущие канцлеры Германии считает, что с Путиным не стоит вести дипломатические переговоры. Он обвинил Шольца в нерешительности и предложил ему поставить Россию перед выбором: либо она останавливает атаки на Украину, либо Киеву передадут Taurus.

С таким предложением лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС кандидат в канцлеры Фридрих Мерц выступил в Бундестаге в среду, 16 октября.

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Хватит разговаривать, надо действовать

Мерц высказал мнение, что разговоры с Путиным не принесут никаких результатов. Они побуждают его только к новым преступлениям.

Справка: Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира в Украине. Он назвал русских солдат "жертвами".

Поэтому Мерц хочет, чтобы Шольц прибег к шантажу российского диктатора. Содержание ультиматума лидер оппозиции предлагает обсудить канцлеру в четверг, 17 октября, на саммите ЕС с европейскими коллегами.

Политик подчеркнул, что нужно действовать. Если Путин в течение 24 часов не прекратит бомбить мирное население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути поставок, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданским.

Также Мерц призвал не бояться ядерных угроз Путина, поскольку страх, по его словам, это "мать любой жестокости".

Пан канцлер, пора нам преодолеть свой страх перед Путиным, чтобы наконец остановить жестокость в Украине… В 2014 году мы уже провели неправильную оценку ситуации, в 2024 году мы не должны снова допустить ошибочную оценку,

– заявил оппозиционер.

ХДС в течение 2024 года лидирует во всех соцопросах. В случае победы ХДС на парламентских выборах в сентябре 2025 года у Фридриха Мерца высокие шансы стать следующим канцлером Германии.

К слову, Мерц ранее неоднократно высказывался за предоставление Украине Taurus, против чего решительно выступает Шольц.