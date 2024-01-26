Предоставит ли Берлин Taurus: Писториус сделал неутешительную оценку ситуации на поле боя

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отверг обвинения в слишком медленных поставках вооружения Украине, которое не соответствует текущим потребностям ВСУ. А вопрос возможной поставки ракет Taurus, по его словам, требует "тщательного рассмотрения".

Своими мыслями Писториус поделился в интервью Bild. В частности, он охарактеризовал ситуацию на поле боя в Украине как “тупиковую”.

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Упреки в медленной помощи

Министр обороны Германии считает безосновательными упреки в адрес немецкого правительства в слишком медленных темпах помощи со стороны Запада, в частности, в вопросе поставок боеприпасов, в которых Силы обороны остро нуждаются.

Писториус сообщил, что Германия заключила новые рамочные контракты на поставку более 200 000 дополнительных артиллерийских боеприпасов только в этом году. И будет двигаться в этом направлении.

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. Летом 2023 года украинские военные выпускали за день до 7 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как россияне – более 20 тысяч боеприпасов в сутки.

Медленные поставки боеприпасов Писториус объяснил тем, что объемы и сроки передачи боеприпасов зависят от того, как работает оборонная промышленность. По его словам, она все еще в довоенном режиме.

При этом Писториус заявил, что правительство Германии не хочет "переводить промышленность на военные рельсы", как это уже начала делать Россия.

"Россия – это диктатура. И они перешли на военную экономику. Мы не стремимся к этому в Германии. Мы не можем приказывать отрасли, мы должны заключать контракты", – отметил он.

В целом, по словам Писториуса, Германия сейчас делает максимум, на фоне роста угрозы возможной агрессии России против стран НАТО.

Получит ли Украина Taurus

Министр также прокомментировал вероятность поставок немецких крылатых ракет Taurus, которые Киев просит у Берлина уже несколько месяцев подряд. По словам Писториуса, Taurus явно превосходит британские крылатые ракеты Storm Shadow. А потому вопрос об их поставках "требует тщательного рассмотрения", пока же он "не имеет нового статуса".

В частности, Писториус заявил, что ему ничего не известно о предложении Британии передать им ракеты Taurus, чтобы Лондон взамен передал Киеву Storm Shadow и избежать дискуссии прямой передачи ракет.

"Я ничего не знаю об этом предложении. Если об этом и ведутся переговоры, то не в моем офисе", — отметил министр.

Также он отверг предположение, что Германия не предоставляет Taurus Украине из-за угроз Путина. Мол, из-за опасений, что ими украинские воины могут атаковать незаконный Крымский мост или даже Москву.

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