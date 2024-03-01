Такая позиция является системной и Шольц не раз подтверждал ее публично. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что есть две причины, почему канцлер такой категоричный в вопросах оружия.
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Чего на самом деле боится Шольц
Первая причина – чисто техническая и о ней немецкий канцлер неоднократно говорил. По его словам, англичане и французы, которые уже предоставили Украине свое дальнобойное оружие, имеют техническую возможность контролировать, куда летят их ракеты даже после пуска.
Немецкие ракеты построены так, что их не смогут проконтролировать. Шольц не уточнил, с чем это связано. Можно предположить, что причина в дальности или способе наведения. Также канцлер прямо заявил, что боится того, что Украина якобы будет стрелять этими ракетами по Москве.
Все это открытая часть его позиции, но я могу предположить, что Шольцу угрожали и звонили из Кремля. Ему могли говорить, что Украина благодаря Taurus уничтожит Крымский мост, а тогда в ответ Москва ударит по Германии. Это все лишь предположение, но такое сказать могли,
– отметил политтехнолог.
Более того, западные СМИ писали, что Taurus – это единственная в Европе ракета, которая может уничтожить Крымский мост. Причина не только в дальнобойности, но и в технических возможностях. Она проникает сначала в бетон, а затем взрывается внутри, в отличие от Storm Shadow, которые взрываются наружу. Поэтому вполне возможно, что такие угрозы звучали от россиян.
Что говорит Шольц о передаче Taurus
- Хотя Бундестаг уже неоднократно рекомендовал Олафу Шольцу передать Украине Taurus, немецкий канцлер категорически против. Он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в войну, а такой шаг якобы сделает его страну стороной конфликта. По словам Шольца, Украине действительно не хватает боеприпасов на разные расстояния, но они не принципиально должны поступать из Германии.
- Политик почти открыто говорит о том, что не доверяет Украине, которая якобы может использовать ракеты для ударов по Москве. Шольц отметил, что это оружие очень дальнобойное и может достигать 500 километров. Также он добавил, что для развертывания Taurus в Украине необходимо участие Германии, а об этом "не может и быть речи".
- Такую позицию канцлера критикуют в Европе. Так европарламентарий Михаэль Галлер сказал, что немецких солдат не надо отправлять в Украину для установки ракетных систем. Этого не делалось еще ни в одной другой стране. При необходимости можно было бы отправить только инженеров.