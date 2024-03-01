Такая позиция является системной и Шольц не раз подтверждал ее публично. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что есть две причины, почему канцлер такой категоричный в вопросах оружия.

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Чего на самом деле боится Шольц

Первая причина – чисто техническая и о ней немецкий канцлер неоднократно говорил. По его словам, англичане и французы, которые уже предоставили Украине свое дальнобойное оружие, имеют техническую возможность контролировать, куда летят их ракеты даже после пуска.

Немецкие ракеты построены так, что их не смогут проконтролировать. Шольц не уточнил, с чем это связано. Можно предположить, что причина в дальности или способе наведения. Также канцлер прямо заявил, что боится того, что Украина якобы будет стрелять этими ракетами по Москве.

Все это открытая часть его позиции, но я могу предположить, что Шольцу угрожали и звонили из Кремля. Ему могли говорить, что Украина благодаря Taurus уничтожит Крымский мост, а тогда в ответ Москва ударит по Германии. Это все лишь предположение, но такое сказать могли,

– отметил политтехнолог.

Более того, западные СМИ писали, что Taurus – это единственная в Европе ракета, которая может уничтожить Крымский мост. Причина не только в дальнобойности, но и в технических возможностях. Она проникает сначала в бетон, а затем взрывается внутри, в отличие от Storm Shadow, которые взрываются наружу. Поэтому вполне возможно, что такие угрозы звучали от россиян.

Что говорит Шольц о передаче Taurus