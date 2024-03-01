Така позиція є системною і Шольц не раз підтверджував її публічно. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що є дві причини, чому канцлер такий категоричний у питаннях зброї.

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Чого насправді боїться Шольц

Перша причина – суто технічна й про неї німецький канцлер неодноразово говорив. За його словами, англійці та французи, які вже надали Україні свою далекобійну зброю, мають технічну можливість контролювати, куди летять їхні ракети навіть після пуску.

Німецькі ракети побудовані так, що їх не зможуть проконтролювати. Шольц не уточнив, з чим це пов'язано. Можна припустити, що причина в дальності чи способі наведення. Також канцлер прямо заявив, що боїться того, що Україна нібито стрілятиме цими ракетами по Москві.

Все це відкрита частина його позиції, але я можу припустити, що Шольцу погрожували та дзвонили з Кремля. Йому могли казати, що Україна завдяки Taurus знищить Кримський міст, а тоді у відповідь Москва вдарить по Німеччині. Це все лише припущення, але таке сказати могли,

– зауважив політтехнолог.

Ба більше, західні ЗМІ писали, що Taurus – це єдина в Європі ракета, яка може знищити Кримський міст. Причина не тільки в далекобійності, але й в технічних можливостях. Вона проникає спочатку у бетон, а потім вибухає всередині, на відміну від Storm Shadow, які вибухають назовні. Тому цілком можливо, що такі погрози звучали від росіян.

Що говорить Шольц про передачу Taurus