Така позиція є системною і Шольц не раз підтверджував її публічно. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що є дві причини, чому канцлер такий категоричний у питаннях зброї.
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Чого насправді боїться Шольц
Перша причина – суто технічна й про неї німецький канцлер неодноразово говорив. За його словами, англійці та французи, які вже надали Україні свою далекобійну зброю, мають технічну можливість контролювати, куди летять їхні ракети навіть після пуску.
Німецькі ракети побудовані так, що їх не зможуть проконтролювати. Шольц не уточнив, з чим це пов'язано. Можна припустити, що причина в дальності чи способі наведення. Також канцлер прямо заявив, що боїться того, що Україна нібито стрілятиме цими ракетами по Москві.
Все це відкрита частина його позиції, але я можу припустити, що Шольцу погрожували та дзвонили з Кремля. Йому могли казати, що Україна завдяки Taurus знищить Кримський міст, а тоді у відповідь Москва вдарить по Німеччині. Це все лише припущення, але таке сказати могли,
– зауважив політтехнолог.
Ба більше, західні ЗМІ писали, що Taurus – це єдина в Європі ракета, яка може знищити Кримський міст. Причина не тільки в далекобійності, але й в технічних можливостях. Вона проникає спочатку у бетон, а потім вибухає всередині, на відміну від Storm Shadow, які вибухають назовні. Тому цілком можливо, що такі погрози звучали від росіян.
Що говорить Шольц про передачу Taurus
- Хоч Бундестаг вже неодноразово рекомендував Олафу Шольцу передати Україні Taurus, німецький канцлер категорично проти. Він наголосив, що не хоче бути втягненим у війну, а такий крок нібито зробить його країну стороною конфлікту. За словами Шольца, Україні справді бракує боєприпасів на різні відстані, але вони не принципово мають надходити з Німеччини.
- Політик майже відкрито говорить про те, що не довіряє Україні, яка нібито може використати ракети для ударів по Москві. Шольц наголосив, що ця зброя дуже далекобійна й може сягати 500 кілометрів. Також він додав, що для розгортання Taurus в Україні необхідна участь Німеччини, а про це "не може й бути мови".
- Таку позицію канцлера критикують у Європі. Так європарламентар Міхаель Галлер сказав, що німецьких солдатів не треба відправляти в Україну для встановлення ракетних систем. Цього не робилося ще в жодній іншій країні. За потреби можна було б відправити лише інженерів.