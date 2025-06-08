Обещал сразу после победы: почему Мерц до сих пор не передал Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед избранием обещал предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако так этого не сделал. Есть несколько причин, которые повлияли на это.

В частности, это коалиция с социал-демократами, отсутствие ядерного оружия у Германии и так далее. Такое мнение 24 Каналу озвучил редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко.

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Есть ряд причин

Роман Гончаренко отметил, что одна из причин, почему Мерц пока не выполнил свое обещание относительно Taurus для Украины – коалиция с Социал-демократической партией Германии. Это политическая сила бывшего канцлера Олафа Шольца, который был против предоставления Украине этих ракет. Он считал, что это увеличивает риск вовлечения Германии в противостояние с Россией.

Партия Мерца, он сам, значительная часть его избирателей действительно этого сильно боятся. Когда Мерц перед выборами говорил, что он передал бы эти ракеты, возможно, он надеялся, в частности, что будет коалиция с "Зелеными". "Зеленые" – это партия, которая готова давать Украине оружие фактически без ограничений,

– сказал он.

Возможно, если бы "Союз 90/Зеленые" были в коалиции с правящей партией Германии Христианско-демократический союз, то Украина скорее получила бы Taurus. "Союз 90/Зеленые" сейчас в оппозиции, Фридрих Мерц – с социал-демократами, которые прописали в своей избирательной программе, что они против передачи Taurus.

Хотя я не стал бы исключать это полностью. Первые заявления после выборов социал-демократических политиков давали основания, что они готовы по крайней мере говорить об этом при определенных условиях. Сейчас мы видим, что это вряд ли возможно. Заявления из социал-демократической фракции, других политиков говорят, что они и в дальнейшем против,

– подчеркнул редактор.

Кроме того, есть и внешние факторы. Германия не является ядерным государством, поэтому она не защищена, не уверена, что ее будут защищать США. При таких условиях передавать Украине один из самых мощных видов немецкого оружия Мерцу не очень безопасно.

Конечно, он может начать процесс подготовки украинских военных. За кулисами мы с журналистами общаемся. Некоторые говорили, что не исключает, что, возможно, это и произойдет. Но это не будет публично. Правительство Мерца приняло решение, что они больше не будут публиковать списки, какие конкретные виды оружия получает Украина,

– добавил Гончаренко.

Есть мнение, что Мерц сделал это, в частности, для того, чтобы когда-то непублично передать Taurus. А кто-то считает, что, возможно, для того, чтобы скрыть тот факт, что он не сможет это сделать так быстро, как этого хочет Киев.