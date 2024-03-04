Шольц привел новый аргумент, почему Германия не может предоставить Taurus Украине

Украина нуждается в дальнобойном оружии, в частности, в ракетах Taurus, однако канцлер Германии выступает против передачи этого вооружения. Он привел еще один аргумент для обоснования своей позиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность отправки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат. По его словам, нельзя не думать о контроле.

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Германия хочет контролировать

По словам Шольца, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как можно осуществлять контроль над ней.

Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.

Для меня об этом не может быть и речи,

– подчеркнул Шольц.

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