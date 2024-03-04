Шольц привел новый аргумент, почему Германия не может предоставить Taurus Украине
Источник:The Guardian
Украина нуждается в дальнобойном оружии, в частности, в ракетах Taurus, однако канцлер Германии выступает против передачи этого вооружения. Он привел еще один аргумент для обоснования своей позиции.
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность отправки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат. По его словам, нельзя не думать о контроле.
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Германия хочет контролировать
По словам Шольца, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как можно осуществлять контроль над ней.
Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.
Для меня об этом не может быть и речи,
– подчеркнул Шольц.
Великобритания призывает Германию отправить в Украину ракеты Taurus
- Великобритания призвала Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. В то же время Лондон предлагал соглашение об обмене на ракеты Storm Shadow. Ранее, канцлер Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, такой шаг может втянуть Германию в войну.
- В издании отметили, что правительство Британии в частном порядке призывает Германию предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus Киеву. Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что "Германия должна прекратить искать оправдания".
- Кроме этого, в издании отметили, что Великобритания предлагала решения для преодоления сопротивления Берлина по отправке ракет, включая соглашение об обмене, по которой Лондон будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.