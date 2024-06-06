Шольц не отрицает передачу Украине ракет Taurus
Источник:"Голос Америки"
Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал передачу ракет Taurus Украине. Интересно, что он уже не так категоричен в этом вопросе.
Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus во время своей речи в правительстве.
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Шольц смягчил позицию относительно передачи Украине Taurus
При обсуждении передачи Taurus Шольц, наконец, не отрицал категорически такую возможность. Он лишь заявил, что несет ответственность за то, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".
Он также добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.
Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии,
– сказал Шольц.
Напомним, что ранее канцлер разрешил бить немецким оружием по территории России, хотя ранее уверял, что этого не произойдет.
Что стоит знать о разрешении от Германии на удары по России
- Украина получила разрешение от Германии бить по территории России ее оружием, но с определенными ограничениями. Стрелять можно лишь из Харьковской области, а максимальная зона поражения целей составляет не более 40 километров.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, согласно международному праву, Украина может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан.
- По словам канцлера, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Он также выразил уверенность в том, что это не приведет к эскалации.