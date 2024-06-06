Шольц не отрицает передачу Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал передачу ракет Taurus Украине. Интересно, что он уже не так категоричен в этом вопросе.

Шольц прокомментировал возможность передачи Украине Taurus во время своей речи в правительстве.

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Шольц смягчил позицию относительно передачи Украине Taurus

При обсуждении передачи Taurus Шольц, наконец, не отрицал категорически такую возможность. Он лишь заявил, что несет ответственность за то, чтобы "каждый ребенок, родившийся сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране".

Он также добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.

Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии,

– сказал Шольц.

Напомним, что ранее канцлер разрешил бить немецким оружием по территории России, хотя ранее уверял, что этого не произойдет.

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