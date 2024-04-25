Об этом рассказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что это особая позиция Шольца. Он добавил, что канцлер Германии продвигает инициативу поставки систем Patriot для Украины среди других стран партнеров.

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Почему Германия отказывается передать Taurus

Давид Шарп отметил, что в Германии большинство политиков готовы поддержать передачу Украине Taurus. Шольц же считает, что именно это будет особым шагом к эскалации. Он сомневается, что Украина не ударит по территории России, используя ракеты Taurus, и боится, чтобы из-за этого не понадобилась присутствие немецких военных на территории Украины.

Много отговорок и объяснений. Это такая идея-фикс Шольца. Однако Германия предоставляет Украине много другого оружия, как из своих активов, так и нового производства. Германия также оплачивает оружие, которое предоставляют Украине другие партнеры,

– сказал он.

По мнению военного обозревателя, Шольц боится, что Россия может сделать что-то, что будет опасным для Германии. Это "личная психология" канцлера Германии, которую трудно понять.

Украина и Германия: основное