Мы рассчитывали на это вооружение, - Игнат о затягивании с предоставлением Taurus и значении этих ракет

Германия не спешит предоставлять Украине Taurus. Более того, канцлер Олаф Шольц пока вообще отвергает такую возможность. Однако, эти крылатые ракеты усилили бы способности Сил обороны в борьбе против российского агрессора.

Украина рассчитывала на Taurus. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил. Юрий Игнат рассказал, как именно эти ракеты усилили бы наши возможности, передает 24 Канал.

Кстати Шольц привел новый аргумент, почему Германия не может предоставить Taurus Украине

"Taurus усилил бы просто наши возможности"

Игнат отметил, что мы рассчитывали на это вооружение в дополнение к тем ракетам, которые уже поставляет Франция и Великобритания. В частности, речь идет о SCALP и Storm Shadow.

Taurus усилил бы просто наши возможности, собственно, в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления, складах боеприпасов, тех целях, которые может достать эта ракета. Она имеет мощные тактико-технические характеристики. Ждем принятия решений,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

В то же время заметил, что нагнетание в обществе и обсуждение этого вряд ли ускорит процесс предоставления вооружения. Западные медиа также работают в информационном поле о предоставлении этих ракет.

Кстати, украинская авиация применяла бы так же успешно Taurus, как и SCALP и Storm Shadow, отметил спикер. Добавил, что эти крылатые ракеты – высокоточное и высокотехнологичное оружие. Поэтому такие решения принимаются коллективно, в консультациях со всеми членами нашей коалиции.

Здесь коллегиальный вопрос. Думаю, партнеры будут такие решения и по Taurus принимать, скорее всего. Но конечно, что слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет,

– сказал Игнат.

Почему Шольц против передачи Taurus