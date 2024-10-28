Поставки Taurus Украине не сделают нас стороной войны, – лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны.

Так Фридрих Мерц отреагировал в эфире Tagesschau на заявление представительницы ультраправых Сары Вагенкнехт. Она выступает против предоставления ВСУ любой военной помощи, пишет 24 Канал.

Смотрите также Я схожу с ума, – глава Бундесбанка разозлился от призывов России к международному сотрудничеству

Что сказал лидер немецкой оппозиции Мерц относительно Taurus

Поставка Taurus – это что угодно, но только не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает,

– заявил Мерц.

Так политик ответил на заявление Вагенкнехт, которая требовала, чтобы Христианско-демократический союз в Тюрингии отмежевался от Мерца, когда он в очередной раз призвал передать Taurus Украине.

"Если бы мы осуществили то, к чему он призывал, Германия вступила бы в войну с Россией", – говорила Вагенкнехт.

Однако Фридрих Мерц сказал Саре Вагенкнехт, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии России, которая нарушает международное право.

"Такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Украине оружие большой дальности", – заметил Мерц.

Ранее лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц уже заявил, что сначала Берлин должен был бы сказать Путину, что он должен прекратить бомбардировки гражданских объектов в Украине. Если бы российский диктатор не прислушался в течение 24 часов, то стоит:

снять ограничения на использование поставленного Германией оружия,

передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время нынешний канцлер Германии Олаф Шольц на днях в очередной раз заявил, что он не будет поставлять Украине оружие, которое, по его мнению, может способствовать эскалации конфликта.