Бербок поддержала передачу Украине ракет Taurus: нужно решение коалиции

Украина просит Германию предоставить ей дальнобойные ракеты Taurus. Глава МИД государства высказалась о том, почему решение не принимают.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу крылатых ракет Taurus нашему государству. По ее словам, для этого нужно единство в коалиции.

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Нужно разрешение на удары вглубь России

Бербок отметила, что понимает важность дальнобойных ракет для Украины, поскольку была в Харькове. В городе, где никак нельзя организовать эффективную противовоздушную оборону из-за близости к границе с Россией.

В частности, она также объяснила, что Украине нужно разрешение для ударов по территории России дальнобойным оружием союзников, чтобы уничтожать ракеты на территории врага, а не ждать, пока она прилетит.

Относительно Taurus – мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Поэтому мы должны принять единогласное решение,

– отметила Бербок.

Ранее против передачи этих ракет Украине выступал канцлер Германии Олаф Шольц.