Настоящая цена продвижения на 100 метров

Именно поэтому я отказывался от предложенных мне должностей: в случае их принятия я бы потерял возможность поднимать проблемные вопросы, возникающие непосредственно на передовой. Об этом заявил Богдан Кротевич, информирует 24 Канал.

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Вы можете пройти мимо этой истории. Потому что привычка – это опасная вещь. Еще до 2021 года в нашем подразделении воевало много бойцов, и многие из них погибли на войне, которой большинство не замечало. Один из случаев непосредственно связан с привычкой: боец, проведя слишком много времени на линии боевого соприкосновения, перестал реагировать на опасность – ходил в полный рост, вылезал за бруствер и тому подобное. Именно поэтому, когда произошел очередной артиллерийский обстрел, он не спрятался в блиндаж, а пытался определить направление, откуда ведется огонь, – ориентируясь только на звук. Из-за этого он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Большинство военных поймет, о чем я. То, что гражданскому кажется "смелостью", на самом деле часто является усталостью и безразличием к собственной жизни.

Теперь представьте: Украина – это боец, который слишком долго находится на ЛБЗ. Смерти родных и друзей стали привычными. Смерти детей, гражданских – у большинства уже не вызывают ни ярости, ни даже страха, как это было в начале полномасштабного вторжения, или исчезают на следующий день. А если это больше не вызывает эмоций, то в норму входят и потерянные территории, и отсутствие резервов, и отсутствие ротаций. В норму входят бессмысленные приказы и большие потери солдат.

Так, есть статистика уничтоженного противника. Даже введена система баллов для поощрения. Но часто ли на ставке поднимают вопрос о потерях наших подразделений – убитых, раненых, пропавших без вести?

Возможно, когда в новостях говорят о продвижении на 100 метров вперед, то вся страна радуется: "Хоть что-то!". А у меня – боль. Потому что я знаю, сколько "заплатило" подразделение ради команды "вперед – вперед". И любой, кто хоть немного знает элементарную математику, понимает: это – временное замыливание глаз. Людей становится меньше. И коллапс – лишь вопрос времени.

Да, это война, но каждый солдат, который взял в руки оружие, готов отдать жизнь за Украину и ее независимость, но не за выслугу одного генерала перед своим руководителем. А любому руководителю уже давно надо понять – если вокруг нет людей, которые могут сказать, что ты не прав, то это – опасная среда, которая приведет к фатальным ошибкам в принятии решений.

Дальше будет история. Вымышленная. От вымышленного подразделения, от которого зависит другое, тоже вымышленное, находящееся в полуокружении и может попасть в полное окружение. Все совпадения, видимо, неслучайны.

Вымышленная история о реальных событиях

Хроника с истощенного направления. Свидетельство вымышленного офицера вымышленной бригады. Однако болит по-настоящему.

С "К" до "В". Потом снова "К". Потом "Д". Без передышки, без ротации. В обороне – без укреплений. В штурме – без резерва. Офицеры больше не ведут в бой – они тянут туда тех, кто еще в строю.

На участке более 5 километров есть 10, максимум 12 бойцов. Оборону держат водители, артиллеристы, повара. Но и они – "закончились". От штата в батальонах осталось 25% людей, большая часть которых уже положила свое здоровье ранее, а сейчас занимает должности банщиков, водителей, потому что хочет оставаться полезными и в дальнейшем.

Когда сгорает еще один батальон, мы не получаем подкрепление – мы получаем "перераспределение". Люди не приходят – их размазывают по дыркам, которые даже трудно сосчитать.

Враг заходит штурмом по несколько раз в день. Мотоциклетные волны, бронированные волны, штурмовые группы зеков. Зато наши новоприбывшие имеют 5 дней адаптации. На шестой – в бой или в землю.

Приказы сверху звучат как истерика. "Восстановить позицию!", – которая ничего не дает. "Провести штурм!", – через километр открытой местности, теряя при этом людей на подходах. Приказы приходят напрямую от высшего военного должностного лица вымышленной армии.

Заметьте Враг продвинулся сразу возле 4 населенных пунктов, – Deep State

Разведка? Нет времени. Огневая поддержка? Не успела прибыть. FPV? Не хватает даже на одну роту.

Те, кто должен был бы понимать ситуацию лучше нас, боятся на нее смотреть. Они не признают очевидного, потому что легче искать виновных в самой бригаде, чем говорить правду наверх – хотя выше только один человек. Легче доложить фразу "ситуация контролируемая", или "командир вымышленной бригады обманывает и прячет людей", чем признаться, что этот контроль – это иллюзия, опирающаяся на раздробленные колени и настолько тяжелую усталость, что смерть кажется спасением от этого театра абсурда.

Страх перед главным генералом парализует не только решение, но и совесть. В этой тишине, где должны быть мужество и правда, звучит только одно – как выкрутиться, как переложить вину, как вовремя сказать правильное слово. Ситуация выглядит так, как будто кто-то наверху уже примирился с нашей смертью, и теперь только определяет, кто именно и в каком порядке ляжет в эту землю первым.

Мы видим, как нас зажимают. Мы видим, что будет, если упадем. За нами – другие вымышленные бригады, уже полуокруженные. Мы держимся не за приказ, не за план, а за тех, кто слева и справа, за бригаду, которая еще жива.

Командир? Он с нами. Но он – заложник приказов из другого мира, где PowerPoint важнее эвакуации.

А теперь гипотетические вымышленные вопросы.