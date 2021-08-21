"Тазики есть, ершиков не хватает": как оккупанты спасают аэропорт Симферополя от непогоды
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Аэропорт оккупированного Россией Симферополя оказался в плену непогоды. Крыша аэропорта не смогла выдержать большое количество осадков и начала протекать.
Оккупанты решили "ловить" воду тазиками, поэтому, сейчас аэропорт больше напоминает морской порт. Видео с симферопольского аэропорта опубликовал офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
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На кадрах видно, как на полу аэропорта разместили много одинаковых тазиков. В них капала вода из дырявого потолка. За окном бушевала стихия.
Аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Тазики есть, ершиков не хватает,
– написал военнослужащий.
Аэропорт Симферополя затопило: смотрите видео
Потолок аэропорта протекает: смотрите видео
Добавим, что непогода в оккупированном Крыму длится с 12 августа. Тогда из-за сильных ливней оказалась подтопленной трасса из Симферополя в Ялту, а также несколько домовладений в Симферопольском районе. Позже стихия переместилась на восток Крыма, где затопила несколько сел, город Керчь и часть трассы Таврида.