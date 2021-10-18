В Тбилиси акция протеста в поддержку Саакашвили закончилась задержаниями
Источник:телеграм "Протесты в мире"
Сторонники Саакашвили устроили 18 октября возле здания Госканцелярии акцию протеста. Во время нее грузинские правоохранители задержали двух активистов.
Акцию организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение". Протестующие требовали освободить заключенного бывшего президента Грузии Саакашвили.
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Протест в Грузии и задержанные на нем
Протестующие также хотели на площади перед зданием Госканцелярии Грузии написать Free Misha. Однако им помешали это сделать полицейские. Они задержали активистов.
Напомним, в Госканцелярии в ближайшее время должна состояться встреча министра обороны США Ллойда Остина с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты пытались привлечь внимание главы Пентагона к заключенному Саакашвили.
На акции протеста в поддержку Саакашвили задержали 2 человек: смотрите видео
Задержание Саакашвили в Грузии: основное
- Саакашвили уже 2 недели удерживают в тюрьме в Грузии. А все потому, что его там еще в 2018 году заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы.
- Сам политик дела против себя называет заказом Кремля. Он объявил и придерживается голодания.
- Сторонники Саакашвили 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 тысяч человек требовали выпустить бывшего президента, митинг завершился мирно.