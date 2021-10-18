В Тбилиси акция протеста в поддержку Саакашвили закончилась задержаниями

Сторонники Саакашвили устроили 18 октября возле здания Госканцелярии акцию протеста. Во время нее грузинские правоохранители задержали двух активистов.

Акцию организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение". Протестующие требовали освободить заключенного бывшего президента Грузии Саакашвили.

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Протест в Грузии и задержанные на нем

Протестующие также хотели на площади перед зданием Госканцелярии Грузии написать Free Misha. Однако им помешали это сделать полицейские. Они задержали активистов.

Напомним, в Госканцелярии в ближайшее время должна состояться встреча министра обороны США Ллойда Остина с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты пытались привлечь внимание главы Пентагона к заключенному Саакашвили.

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