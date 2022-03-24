В Тбилиси простились с добровольцами, которые погибли в войне в Украине
Источник:Суспільне
В Тбилиси с грузинскими и украинскими флагами встретили тела двух добровольцев, которые воевали в Украине против российских войск.
Двое грузинских добровольцев погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.
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Грузия простилась с Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили
О трагической гибели 18 марта сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в фейсбуке.
Сегодня под Ирпенем в бою с российскими оккупантами погибли два грузинских воина Давид Ратиани и Георгий Бериашвили. Соболезнования родным и близким,
– написал Комахидзе.
Как отмечает грузинская служба Радио Свобода, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших.
Грузия простилась с Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили:
Российская агрессия унесла жизни трех грузинских бойцов в Украине… Я разделяю горе семей и родственников Давида Ратиани, Гии Бериашвили и Бахвы Чикобава,
– написал глава парламента Шалва Папуашвили 19 марта.
Он добавил, что грузины поддерживают украинский народ, а наша дружба имеет многовековую историю.
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