В центре Тбилиси противники ЛГБТ-марша и радикалы напали на журналистов: 40 пострадавших, – СМИ
Источник:МВД Грузии
В столице Грузии противники ЛГБТ-марша и радикалы вышли на улицы перед маршем "Тбилиси прайд". Они сорвали радужный флаг с балкона организаторов прайда и напали на журналистов.
Пострадали работники СМИ. Среди них и корреспонденты и операторы. Также повредили их технику.
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В Грузии радикалы и противники ЛГБТ-марша напали на журналистов
В МВД Грузии рассказали, что 5 июля люди вышли протестовать на улицы.
Некоторые люди, собравшиеся на манифестацию на проспекте Руставели, совершили насильственные действия в отношении представителей СМИ и препятствовали их профессиональной деятельности,
– заявили в ведомстве.
Полиция отреагировала на инцидент и перевела представители СМИ в безопасную зону. Правоохранители открыли дела по факту насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.
Противники ЛГБТ-сообщества вышли на улицы: смотрите видео
Издание Mtavari Arkhi сообщает, что в результате столкновений пострадали более 40 работников СМИ. Также там подают поименный список пострадавших и названия СМИ.
СМИ сообщают, что ранили более 40 журналистов / Фото Mtavari Arkhi
Одного журналиста оперируют
Российское издание пишет, что 4 пострадавших доставили в больницу "Нью Хоспиталс". Их состояние стабильное:
- один из раненых нуждался в консультации офтальмолога, ему оказана медицинская помощь и он уже выписан из клиники;
- трех пациентов обследуют;
- один из них получил травму головы, перелом костей носа, сейчас его оперируют.
Что известно об акциях в Грузии
С 1 по 5 июля представители ЛГБТ-сообщества проводят в Тбилиси "Неделю ЛГБТ". 5 июля должен был состояться "Марш достоинства".
Однако из-за того, что радикалы и противники марша вышли на улицы перед этим, событие отменили.
Протестующие пришли к офису "Тбилиси Прайда" и сорвали флаги ЛГБТ-сообщества. После этого они разорвали флаг и сожгли его.
Российское издание сообщило, что правоохранители не позволили протестующим войти в офис через дверь. Поэтому они забрались на балкон офиса и через окна смогли попасть в здание офиса. На балконе здания они вывесили флаг Грузии.
Российские СМИ сообщили, что после отмены ЛГБТ-прайда радикалы бросили взрывное устройство в офис организаторов марша. Там в это время находились активисты и журналисты. По предварительным данным, пострадала одна девушка
Кстати, противники ЛГБТ выходили на улицы еще 1 июля. Тогда они собрались у здания, где проходил кинопоказ в рамках Недели защиты прав ЛГБТ. Тогда они называли себя защитниками традиционных ценностей и хотели прорвать кордон полиции.
Реакция властей
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили призвал воздержаться от проведения марша, потому что "есть угроза гражданского противостояния". Более того, он заявил, что подобные акции наоборот способствуют дискриминации меньшинств.
Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание различия – это я и считаю дискриминацией,
– заявил премьер.
ЛГБТ-сообщество: последние новости
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